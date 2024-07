Thomas Christiansen destacó lo importante que es llegar muy bien físicamente a los cuartos de final

Luego del triunfo de Panamá sobre Bolivia por 3-1 y la clasificación a los cuartos de final de la Copa América 2024, el entrenador de la selección panameña, Thomas Christiansen, expresó su satisfacción y orgullo por la actuación de su equipo. Christiansen destacó la reacción de sus jugadores ante la adversidad, diciendo: "Fue muy buena, los chicos nos sobrepusimos a esa adversidad. Los cambios que entraron eran muy importantes en el día de hoy".

El mister subrayó que no cree en la casualidad tras la clasificación a los cuartos de final, afirmando que la suerte no viene sola: "Hoy, con seis bajas de entre comillas el equipo titular porque no hay equipo titular, tuvimos la baja de otro central, Roderick Miller, que no podía jugar porque tenía una molestia. Metimos a Carlos Harvey; sabíamos que Carlos podía jugar de central por izquierda y de medio centro".

Cuando se le preguntó sobre qué rival preferiría enfrentar en cuartos de final, Colombia o Brasil, Christiansen sorprendió al responder entre risas: "A ninguno, son jodidos, eh. Lo que tenemos que hacer es salir a disfrutar. Nadie contaba con nosotros, estamos ahí por méritos propios, y lo más importante es llegar físicamente bien para ese partido porque sabemos la enorme exigencia que tiene jugar contra Brasil o Colombia". Al final cerró diciendo: "Vamos a ir con todo" .

El entrenador también alabó el trabajo de Eduardo Guerrero, destacando cómo su desempeño le mete presión a José Fajardo en buena fe para elevar el nivel de los delanteros panameños. "Eduardo ha demostrado su calidad y eso es excelente porque aumenta la competencia interna en el equipo. Esa sana rivalidad nos fortalece y nos hace mejorar día a día", concluyó Christiansen.

La clasificación de Panamá a los cuartos de final es un logro significativo, y las palabras de Christiansen reflejan la confianza y el espíritu de equipo que han llevado a los Canaleros a esta destacada posición en el torneo.

PANAMÁ AVANZA EN LA COPA 🇵🇦 pic.twitter.com/oIdN2K6tLr — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) 2 de julio de 2024

