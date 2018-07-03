Iniesta se despide de la 'Roja' en una carta tras una "decisión nada fácil"

El mítico centrocampista de la selección española Andrés Iniesta, que ya había confirmado el domingo su retirada internacional, materializó formalmente este martes su despedida con una carta en la que asegura que fue "una decisión nada fácil".

"Creo que he tenido la suerte de poder vivir una de las mejores etapas del fútbol español, con una generación de jugadores que han sido y son excepcionales en todos los sentidos", afirmó Iniesta en una carta difundida en sus redes sociales.

Iniesta recuerda cómo, con esa generación de jugadores, "hemos logrado grandes éxitos, cosas que todos soñábamos cuando éramos pequeños, pero también hemos tenido grandes decepciones y hemos vivido momentos muy difíciles".

"A todos, muchas gracias por hacerme mejor compañero y mejor futbolista", asegura Iniesta, que añade que "ha llegado el momento de dar un paso al lado".

"No ha sido una decisión nada fácil, al contrario, llevo muchos meses pensando en ello. La ilusión y las ganas por continuar son totales, pero siempre he dicho que terminaría haciendo lo mejor para la selección", afirmó Iniesta.

El héroe de Sudáfrica-2010, que con su gol ante Holanda dio a España su primer y único Mundial, ya había adelantado el pasado domingo tras la eliminación de España en octavos del Mundial ante Rusia que abandonaba la selección.

"El futuro es apasionante"

"No ha sido la mejor despedida, pero el fútbol y la vida tienen estas cosas", dijo entonces Iniesta, que abandona la selección por la misma razón que dejó el Barcelona, porque no quiere estar en la 'Roja' si no puede "dar lo mejor".

"El futuro es apasionante, con un grupo de jugadores que son increíbles y que partir de ahora me tendrán como un aficionado más ,apoyándolos incondicionalmente", aseguró.

"No tengo ninguna duda de que lo que viene por delante será maravilloso y que se cosecharán grandes éxitos. El grupo que hay es impresionante", escribió el ganador de dos Eurocopas (2008, 2012) y un Mundial (2010) con España.

Iniesta, que recuerda como vestir la camiseta nacional "era el sueño de mi vida", insiste que durante los 19 años que la ha defendido, desde las categorías inferiores, "he intentado ser consciente de lo que significa y de dar lo máximo para que os sintierais orgullosos".

El centrocampista referencia de España concluye dando las gracias a todos los seleccionadores que le han tenido bajo su mando y "con especial cariño a Luis Aragonés" con el que debutó y "con el que conquistamos la primera Eurocopa".