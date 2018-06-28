El seleccionador japonés se vio "obligado" a pedir a sus jugadores que bajaran la guardia

El seleccionador japonés Akira Nishino se vio "obligado" a decir a sus jugadores que bajaran la guardia en la parte final de la derrota 1-0 ante Polonia, este jueves, un resultado que clasificaba para octavos al cuadro asiático gracias a la victoria 1-0 de Colombia sobre Senegal.

Con 10 minutos por jugar, Japón perdía 1-0, pero el tanto colombiano ante Senegal le daba el segundo billete del grupo H.

La clasificación se definió por el 'fair play'. Los africanos acabaron la primera fase con seis amarillas y los asiáticos con cuatro. Fue la primera vez que se utilizó este criterio en la competición.

"Fue una decisión muy difícil, hubo una especie de '¿y sí?' en nuestro campo y en el de ellos (Polonia)", dijo.

"Decidí mantener el partido nuestro como estaba y confiar en el otro resultado", añadió.

"Mis jugadores fueron muy leales escuchando lo que les dije y siguiendo mi decisión. Fue duro, ya que mi estilo es de ataque, pero la situación me forzó a tomar esa decisión", añadió.