Willian avisa a su amigo Hazard: "Ahora cada uno defiende su lado y espero salir mejor"

Compañeros en el Chelsea desde hace cinco años, el centrocampista brasileño Willian lanzó un aviso a su colega Eden Hazard antes del decisivo duelo de este viernes donde la Seleçao y Bélgica lucharán por un puesto en las semifinales, un premio demasiado valioso como para pensar en los amigos.

"[Hazard] Es un jugador muy humilde y me gusta mucho compartir mi día a día con él, tener relación en el club. Pero ahora es el momento de que cada uno defienda su lado y espero salir mejor", afirmó el extremo sobre su compañero, al que enfrentará por primera vez en Kazán.

"Es uno de los mejores jugadores del mundo, pero ahora estoy en este lado y quiero hacer todo para ganar. Sé que después seguiremos siendo amigos", añadió.

El talentoso atacante belga es una de las armas más temibles de la peligrosa selección europea, promesa habitual de los últimos torneos y llena de conocidos de Willian como el arquero Thibaut Courtois.

Pero su potencial, puesto en cuestión tras su remontada in extremis contra Japón (3-2), no asusta a un Brasil al que Tite ha inculcado una idea clara de juego.

"Sin duda, desde el primer partido para acá, el equipo viene con una evolución muy grande. Estuvo el nerviosismo del primer partido, un estreno más complicado contra Suiza, y creció paso a paso", valoró.

"Veo a la selección brasileña muy bien, en el mismo nivel de cuando estaba jugando las eliminatorias", aseguró Willian.

Con tres victorias, un empate y solo un tanto encajado en Rusia, Brasil se fue con grandes sensaciones de los octavos ante México (2-0), en los que el extremo del Chelsea también logró su mejor actuación hasta ahora, coronada con la asistencia del primer tanto para Neymar.

Protagonista de esta Copa dentro y fuera del campo, Willian resaltó las cualidades de su compañero de ataque, a quien ve cada vez más cómodo en este Mundial al que llegó saliendo de una lesión.

"Sabemos de la calidad de Neymar y de lo importante que es para la Seleçao. Cada partido está jugando mejor. Queremos continuar ese crecimiento hasta el final", repitió.

Más maduro

Esta evolución, dirigida con determinación por Tite, hace que Willian vea a la Seleçao más preparada que en 2014, cuando Brasil sufrió la famosa debacle en semifinales ante Alemania (7-1), con Luiz Felipe Scolari a los mandos de un grupo del que formaba parte el propio volante del Chelsea y cinco jugadores más de los presentes en Rusia.

"Estoy más maduro y con experiencia que en la Copa pasada. El equipo está más consistente (...) Yo también estoy creciendo y espero jugar todavía mejor en el próximo partido", afirmó el centrocampista de 29 años.

La progresión de Willian en el Chelsea, con el que conquistó dos Premier Leagues, le ha valido el interés de varios clubes entre ellos del FC Barcelona, según informaron estos días algunos medios internacionales.

Pero el extremo, concentrado en los tres partidos que podrían separarle del soñado título mundial, no quiso entrar en la posibilidad de unirse al club donde ya militan dos compañeros suyos.

"Paulinho y Coutinho son grandes jugadores, amigos que tengo aquí. Acabamos escuchando especulaciones, cosas en internet, pero no es el momento de hablar sobre ello. No recibí informaciones de que eso sea verdad. Procuro estar centrado en la Seleçao", respondió.

Después de casi un mes teniendo como base la veraniega Sochi, la Canarinha dejará definitivamente su base el jueves por la mañana cuando salga hacia Kazán, sede del decisivo partido del viernes contra los belgas.

Con Marcelo y Douglas Costa recuperados, debería ser la primera vez que Tite tenga disponibles físicamente a todos sus jugadores desde el inicio de la concentración hace un mes y medio.

Al único que no podrá alinear, será a Casemiro, que vio su segunda amarilla contra México y cuyo puesto será normalmente ocupado por Fernandinho.