Mundial 2026 | Brasil no puede pensar que va a golear a Haití, dice Douglas Santos

Los pentacampeones del mundo tuvieron un estreno decepcionante el sábado, a las afueras de Nueva York. Precisan sumar los tres puntos el viernes en Filadelfia, ante un rival a priori mucho más débil, para evitarse un mal trago en el Grupo C.

Basking Ridge, New Jersey, Estados Unidos/Brasil no puede permitirse el lujo de creer que va a golear a Haití en su segundo partido en el Mundial de Norteamérica, al que llega presionado tras el flojo debut ante Marruecos (1-1), dijo este martes el lateral izquierdo Douglas Santos.

Los pentacampeones del mundo tuvieron un estreno decepcionante el sábado, a las afueras de Nueva York. Precisan sumar los tres puntos el viernes en Filadelfia, ante un rival a priori mucho más débil, para evitarse un mal trago en el Grupo C.

"No podemos permitirnos ese comentario de que se trata de Haití y que vamos a ganarles por goleada", dijo el defensor del Zenit de Rusia en una rueda de prensa en Basking Ridge, Nueva Jersey, donde se hospeda la Canarinha.

"Tenemos que mantener los pies en el suelo, ser humildes y saber que los tres puntos son lo más importante en este momento", agregó.

En su primer encuentro en una Copa del Mundo desde 1974, cuando no pasó de la primera fase, la selección haitiana perdió 1-0 contra Escocia en un duelo muy cerrado disputado el sábado en Boston.

"Es un equipo muy fuerte físicamente, con una intensidad que, por lo menos por lo que pude ver en el partido que jugaron contra Escocia, demuestra que son una selección muy competente. Así que será un partido muy difícil, en el que lo primero que tenemos que hacer es pensar en ganar", apuntó Douglas Santos.

Titular en el juego contra los Leones del Atlas, el lateral de 32 años consideró que la Seleção necesitará "jugar mucho mejor que lo que jugó" contra los marroquíes y fortalecer la defensa, que ha recibido al menos un gol en cada uno de los últimos seis encuentros.

Pero confió en que el equipo de Carlo Ancelotti mostrará una nueva cara, ya liberado de la presión y la ansiedad del debut en el Mundial, un torneo que no gana desde 2002.

"Se están disputando muchos partidos reñidos, muchos empates (...) Así que tenemos que estar preparados emocional y físicamente para poder dar lo mejor de nosotros mismos", apuntó.

Douglas Santos afirmó, en tanto, que en el seno del Scratch están esperanzados en que el astro Neymar se recupere pronto de la lesión muscular en la pantorrilla derecha que lo tiene fuera de los campos desde hace un mes.

"Estamos rezando para que se recupere al 100%, porque cuando esté al 100% será alguien que nos va a ayudar mucho", sostuvo.