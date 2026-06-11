Los lesionados Ezzalzouli y Aguerd baja en Marruecos para el Mundial 2026

Basking Ridge, New Jersey, Estados Unidos/El extremo Abde Ezzalzouli y el defensa Nayef Aguerd, lesionados, fueron dados de baja el jueves de la selección de Marruecos, a dos días de su debut en el Grupo C del Mundial de Norteamérica 2026 contra Brasil, según la FIFA.

La FIFA actualizó la lista de 26 jugadores de la Federación Real Marroquí de Fútbol y en ella Ezzalzouli, del Betis, y Aguerd, del Marsella, fueron reemplazados por el extremo izquierdo Amine Sbaï, de Angers, y por el defensa Marwane Saadane, del club saudí Al-Fateh.

Consultada por la AFP, la delegación marroquí, basada en Basking Ridge, Nueva Jersey, no hizo comentarios.

Ezzalzouli sufrió un esguince en la rodilla derecha el domingo al final de la primera parte del amistoso contra Noruega (1-1). Aguerd, por su lado, lleva de baja desde marzo, después de ser operado de una pubalgia.

Las ausencias de Ezzalzouli y Aguerd suponen un duro golpe para el nuevo seleccionador de los Leones del Atlas, Mohamed Ouahbi, teniendo en cuenta el impresionante estado de forma mostrado por Ezzalzouli, de 24 años, con el Betis esta temporada.

El extremo desempeñó un papel clave en el quinto puesto logrado por el Betis en LaLiga y en su clasificación para la próxima Liga de Campeones de Europa.

También brilló con el club andaluz en la Europa League, contribuyendo a alcanzar los cuartos de final, donde fue eliminado por el Braga de Portugal.

Ezzalzouli se perdió el entrenamiento del miércoles por la mañana, mientras que Aguerd sí participó con normalidad, tomando parte en los ejercicios con balón y en los circuitos de velocidad.

Wahbi contaba con la experiencia de Aguerd como defensa central y con su contribución decisiva al rendimiento de los semifinalistas del Mundial de Catar 2022.

Marruecos se enfrenta a una escasez de defensas centrales experimentados tras la retiro del emblemático capitán Romain Saïss, la lesión del defensa del Torino Adam Masina durante la última Copa Africa de Naciones y la larga indisponibilidad del defensa del Crystal Palace Chadi Riad, que acaba de reaparecer en competición.

Los Leones del Atlas han recurrido al defensa del Fulham Issa Diop. Este recién llegado ha optado por representar al país de su madre en lugar de Francia —cuyos colores defendió en las categorías inferiores— o Senegal, país de su padre.