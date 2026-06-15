Mundial 2026 | Suecia 5-1 Túnez resumen y goles Grupo F

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Mundial 2026 | Suecia 5-1 Túnez resumen y goles Grupo F / FIFA
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15 de junio 2026 - 11:28

Panamá/Suecia firmó una contundente goleada de 5-1 sobre Túnez en el estadio de Monterrey y se colocó como líder del Grupo F del Mundial 2026, aprovechando el empate entre Países Bajos y Japón.

Los goleadores del encuentro fueron Yasin Ayari, con un doblete (7' y 90+6'), Alexander Isak (30'), Viktor Gyökeres (49') y Mattias Svanberg (84') para los suecos. El descuento de Túnez llegó por medio de Omar Rekik al minuto 43.

Con este resultado, Suecia toma la cima del grupo y envía un fuerte mensaje como uno de los equipos más sólidos en el arranque del torneo.

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