100 días para Catar 2022

Este será un recorrido especial sobre todo los que nos traerá la copa del mundo Catar 2022

Los grupos del Mundial son ocho en total, que en papel parecen ser grupo balanceados, con jugadores reconocidos y jugadores jóvenes, en esta cita mundialista.

La tecnología para este mundial, nos trae lo último, el balón oficial del mundial llamado Al Rihla, diseñado por ADIDAS, utiliza la tecnología CRT-CORE que permite al balón tener mayor velocidad y precisión al golpeo, la pelota incluirá en su interior una unidad de medición inercial, llamad IMU que será decisiva para los fuera de juego.

Tecnología TVMAX para el Mundial de Catar 2022 incluirán a los televidentes quienes podrán escoger a los mejores jugadores, los mejores goles y a debatir por decisiones del VAR, sumado a la Polla Mundialista de nuestra web.

Todos están citados para el partido inaugural que será el próximo domingo 20 de noviembre por TVMAX desde las 11:00 am con ek partido Catar vs Ecuador, luego el lunes 21 de noviembre, desde las 8:00 am Inglaterra vs Irán y a las 2:00 pm Estados Unidos vs Gales.

¿Quién es su favorito para ganar el Mundial de Catar 2022?