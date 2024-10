Balón de Oro: Vinicius no viajó a París, el Real Madrid estaría seguro que no lo ganará

El Balón de Oro es uno de los premios más prestigiosos del fútbol mundial. Creado en 1956 por la revista francesa France Football este galardón honra al mejor jugador de fútbol del año en función de su desempeño y contribuciones destacadas en el campo.

Originalmente, el premio estaba limitado a jugadores europeos, pero en 1995 se amplió a futbolistas de cualquier nacionalidad que jugaran en equipos europeos. Desde 2007, todos los futbolistas del mundo son elegibles, lo que ha permitido reconocer a grandes figuras del deporte sin importar su procedencia.

La ceremonia del Balón de Oro 2024 se celebrará en París, donde Vinicius Júnior, estrella brasileña del Real Madrid es uno de los candidatos. Sin embargo, el club madrileño ha decidido no enviar al jugador a la gala, asumiendo que no será el ganador. Esta decisión ha generado controversia, especialmente por el gran año que ha tenido el brasileño. Otros candidatos incluyen a figuras como Jude Bellingham y Erling Haaland quienes también han tenido una temporada impresionante.

"Si los criterios del premio no proclaman ganador a Vinicius, esos mismos criterios deben proclamar ganador a Carvajal. Como esto no ha sido asi, es obvio que Balon de Oro-UEFA no respeta al Real Madrid. Y el Real Madrid no está donde no se le respeta", escribió el club madrileño en un comunicado.

La ausencia de los jugadores del Real Madrid y la declaración del club dejan entrever que ni Vinicius ni Dani Carvajal ni Jude Bellingham, protagonistas de la Liga de Campeones ganada por el club, recibirán el trofeo, dejando vía libre al centrocampista español del Manchester City Rodri. Vencedor de la Eurocopa-2024 con la 'Roja, Rodri (28 años) fue elegido Mejor Jugador del torneo por la UEFA. (Via AFP).

La lista de candidatos al Balón de Oro 2024 es extensa y refleja la diversidad y el talento en el fútbol actual. A continuación, se detallan algunos de los nominados:

Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid)

(Inglaterra, Real Madrid) Hakan Çalhanoğlu (Turquía, Inter)

(Turquía, Inter) Dani Carvajal (España, Real Madrid)

(España, Real Madrid) Rúben Dias (Portugal, Manchester City)

(Portugal, Manchester City) Artem Dovbyk (Ucrania, Dnipro/Girona/Roma)

(Ucrania, Dnipro/Girona/Roma) Phil Foden (Inglaterra, Manchester City)

(Inglaterra, Manchester City) Alejandro Grimaldo (España, Bayer Leverkusen)

(España, Bayer Leverkusen) Erling Haaland (Noruega, Manchester City)

(Noruega, Manchester City) Mats Hummels (Alemania, Borussia Dortmund)

(Alemania, Borussia Dortmund) Harry Kane (Inglaterra, Bayern München)

(Inglaterra, Bayern München) Toni Kroos (Alemania, Real Madrid)

(Alemania, Real Madrid) Ademola Lookman (Nigeria, Atalanta)

(Nigeria, Atalanta) Emiliano Martínez (Argentina, Aston Villa)

(Argentina, Aston Villa) Lautaro Martínez (Argentina, Inter)

(Argentina, Inter) Kylian Mbappé (Francia, Paris Saint-Germain/Real Madrid)

(Francia, Paris Saint-Germain/Real Madrid) Martin Ødegaard (Noruega, Arsenal)

(Noruega, Arsenal) Dani Olmo (España, Leipzig/Barcelona)

(España, Leipzig/Barcelona) Cole Palmer (Inglaterra, Manchester City/Chelsea)

(Inglaterra, Manchester City/Chelsea) Declan Rice (Inglaterra, Arsenal)

(Inglaterra, Arsenal) Rodrigo (España, Manchester City)

(España, Manchester City) Antonio Rüdiger (Alemania, Real Madrid)

(Alemania, Real Madrid) Bukayo Saka (Inglaterra, Arsenal)

(Inglaterra, Arsenal) William Saliba (Francia, Arsenal)

(Francia, Arsenal) Federico Valverde (Uruguay, Real Madrid)

(Uruguay, Real Madrid) Vinícius Júnior (Brasil, Real Madrid)

(Brasil, Real Madrid) Vitinha (Portugal, Paris Saint-Germain)

(Portugal, Paris Saint-Germain) Nico Williams (España, Athletic)

(España, Athletic) Florian Wirtz (Alemania, Bayer Leverkusen)

(Alemania, Bayer Leverkusen) Granit Xhaka (Suiza, Bayer Leverkusen)

(Suiza, Bayer Leverkusen) Lamine Yamal (España, Barcelona)

El Balón de Oro ha reconocido a leyendas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes han ganado el premio en múltiples ocasiones. Este año, la competencia es feroz, y se espera que la decisión esté muy reñida. ¿Será que Vinícius logrará ser el primer brasileño en ganarlo desde Kaká en 2007? El suspenso rodea la ceremonia, y los aficionados de todo el mundo estarán atentos al desenlace en París.

Este premio no solo simboliza la excelencia individual, sino también el impacto del fútbol en la cultura mundial. La gala del Balón de Oro es una oportunidad para celebrar la grandeza de este deporte y reconocer a quienes han dejado una marca imborrable en la historia del fútbol.