Bayern Múnich vs Real Madrid en Champions League | Alineaciones confirmadas, previa y pronóstico

Panamá/La vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League promete emociones al máximo cuando el Bayern Munich reciba al Real Madrid en territorio bávaro.

El conjunto alemán llega con ventaja tras imponerse 2-1 en la ida, pero la historia entre ambos gigantes europeos deja claro que la eliminatoria sigue abierta.

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El equipo dirigido por Vincent Kompany atraviesa un momento extraordinario, acumulando 15 partidos invicto en todas las competiciones (13 victorias y 2 empates). Además, su fortaleza como local ha sido clave en esta Champions League, con 22 triunfos en sus últimos 28 partidos en casa, lo que lo perfila como favorito. Sin embargo, hay un detalle a considerar: el Bayern ha recibido goles en 7 de sus últimos 9 triunfos, dejando dudas en defensa.

Por su parte, el Real Madrid, ahora bajo la dirección de Álvaro Arbeloa, vuelve a una situación límite en Europa. Pese a caer en la ida, el conjunto blanco es el máximo ganador del torneo con 15 títulos, y su historia está marcada por remontadas épicas. Aun así, los números recientes generan dudas: solo ha logrado 1 remontada en sus últimos 7 cruces europeos tras perder el primer partido en casa.

En cuanto a las figuras, el duelo ofensivo será determinante. El Bayern confía en el olfato goleador de Harry Kane, quien suele brillar en casa e incluso firmar dobletes en noches importantes. En el otro lado, el peligro lo lidera Kylian Mbappé, quien ya marcó en la ida y mantiene un gran registro reciente ante los alemanes. Jugadores como Vinícius Júnior y Jude Bellingham también serán claves para las aspiraciones merengues.

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Alineaciones confirmadas

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Pronóstico del partido de la IA

Con base en el rendimiento reciente, la ventaja en la ida y la fortaleza del Bayern como local, el conjunto alemán parte con ligera superioridad. Sin embargo, la capacidad ofensiva del Real Madrid y su historial en la competición hacen prever un duelo intenso y con goles.

El escenario más probable apunta a un partido abierto, donde ambos equipos marquen. La defensa del Bayern podría sufrir ante la velocidad de Mbappé y Vinícius, pero su ataque también tiene argumentos suficientes para hacer daño.

Marcador probable: Bayern Munich 2-2 Real Madrid

Un resultado que le daría el pase al Bayern a las semifinales de la Champions League, aunque dejando la sensación de que el Real Madrid luchará hasta el último minuto.