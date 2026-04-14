Atlético Madrid vs Barcelona resultado de la Champions League | Los colchoneros avanzan a semifinales

Panamá/El Atlético de Madrid logra su clasificación a las semifinales de la UEFA Champions League, a pesar de caer 1-2 ante el Barcelona en el partido de vuelta de los cuartos de final, haciendo valer el marcador global de 3-2 que termina favoreciendo a los dirigidos por Diego “Cholo” Simeone.

El encuentro arranca con un ímpetu arrollador del Barcelona, que sale decidido a remontar la serie desde el primer minuto. Esa intensidad tiene recompensa rápidamente, cuando al minuto 4, la joven figura Lamine Yamal abre el marcador con una gran definición, encendiendo la ilusión azulgrana.

El conjunto catalán no baja el ritmo y continúa presionando alto, generando constantes llegadas al arco rival. La insistencia vuelve a dar frutos al minuto 24, cuando Ferran Torres aparece para marcar el 0-2, un resultado que en ese momento iguala la eliminatoria y manda el partido a tiempos extras.

Sin embargo, cuando mejor lucía el Barcelona, aparece la reacción del equipo rojiblanco. El Atlético de Madrid, fiel a su estilo combativo, aprovecha un momento clave y golpea con contundencia. Al minuto 31, Ademola Lookman anota el gol lapidario, un tanto que cambia por completo el panorama y devuelve la ventaja global a los colchoneros.

A partir de ese momento, el partido se convierte en una batalla táctica y emocional. El Atlético se repliega con orden, cierra espacios y resiste los intentos del Barcelona, que lo intenta hasta el final pero no logra romper nuevamente la defensa local.

Con este resultado, el Atlético de Madrid confirma su fortaleza en este tipo de eliminatorias y avanza a las semifinales de la Champions League, manteniendo vivo el sueño europeo. Por su parte, el Barcelona se despide tras una reacción valiente, pero insuficiente para revertir la serie.