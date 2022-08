Groenlandia pide a la FIFA jugar en Concacaf

Un pedido muy especial realizó la Federación de Fútbol de Groenlandia a FIFA y consiste en pertenecer a la La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) para poder ser tomado en cuenta en futuras competencias.

En Groenlandia las temperaturas andan entre los 10 y -40 grados Celsius, en teoría no debería haber excusas, ya que en la pasada eliminatoria mundialista de Concacaf, fuimos testigos de partidos bajo la nieve, como en Edmonton (Canadá vs México) y Minnesota Estados Unidos vs Honduras).

En caso de concretarse la afiliación de Groenlandia a FIFA y a Concacaf, no sería descabellado imaginar un partido contra la selección de Groenlandia y de visitantes. El tema de los vuelos hacia Groenlandia es complicado, el único aeropuerto está en Nuuk y para llegar ahí, sin la necesidad de ir hasta Copenhague, Dinamarca, es un vuelo charter a Iqaluit, un pueblo al norte de Canadá.

En Groenlandia existe una pequeña liga con 16 equipos y varias canchas con césped artificial. El estadio nacional de Nuuk cuenta con una capacidad de 2 mil habitantes.

Se tiene en maqueta, la realización de un nuevo coliseo para los amantes del balompié en Groenlandia, este cumpliría con todos los requisitos de FIFA para albergar partidos de corte internacional, se tiene como fecha de entrega los años 2024 y 2025.

La selección de fútbol de Groenlandia, llamados también "los osos polares", actualmente forman parte de la Confederación de Asociaciones Independientes de Fútbol, pero aún FIFA no da el visto bueno para su incorporación.