Club español sería fundamental para Argentina en Catar 2022

Hay un club en España que podría dar una cantidad importante de jugadores a la Selección de Fútbol de Argentina para el Mundial Catar 2022.

Se trata del Sevilla que tiene a cinco futbolistas que podrían entrar en los planes del técnico Lionel Scaloni para la cita deportiva que se llevará a cabo del 21 de noviembre al 18 de diciembre de este año.

Alejandro 'Papu' Gómez, Gonzalo Montiel, Erik Lamela, Lucas Ocampo y Marcos Acuña son aquellos argentinos que luchan por tener un buen rendimiento en las filas sevillistas, lo que les daría una oportunidad con el equipo albiceleste.

"Somos cinco argentinos en el Sevilla y ojalá podamos jugarlo todos", manifestó Ocampo a la agencia de noticias EFE.

Aunque ha sido convocado para integrar al equipo argentino, Ocampo no ha podido jugar en las instancias finales. Sin embargo está motivado y deseoso de jugar el Mundial.

"No me desmotiva para nada, al contrario. Me hace más fuerte. Si estoy bien con el Sevilla, seguro que tendré mi oportunidad", puntualizó.

Argentina jugará en el Grupo C de la cita mundialista ante Arabia Saudita, México y Polonia.