Copa del Rey: Inesperada reacción de Xavi luego de quedar eliminados ante Athletic Club

España/Barcelona quedó eliminado de la Copa del Rey luego de perder en tiempo extra ante Athletic Club 4-2.

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, confesó después de caer eliminado en los cuartos de final de la Copa del Rey, tras perder en la prórroga frente al Athletic Club (4-2), que se va de San Mamés "decepcionado" por perder la opción de ganar un título, pero también "orgulloso" de sus jugadores, especialmente de los más jóvenes.

"Estamos orgullosos de cómo han competido estos jugadores ante un señor equipo y un señor entrenador como Ernesto Valverde, pero también decepcionados por el resultado no haber competido mejor. Tenemos una plantilla corta y muy joven y creo que es el inicio de algo importante, esté yo o no de entrenador. Creo que este Barça tiene futuro", explicó el técnico del conjunto azulgrana.

🗣️ Xavi Hernández, entrenador del @FCBarcelona_es: "Siento orgullo porque hemos competido muy bien ante un señor equipo y un gran entrenador como es Ernesto Valderde".



➡️ "Hemos estado luchando hasta el final con gente muy joven". #LaCopaMola🏆 | #CopaDelRey pic.twitter.com/zU76Z0NxFY — RFEF (@rfef) 24 de enero de 2024

Xavi asumió, por otro lado, que "si al final de temporada no estamos al nivel de competitividad" esperado "lo normal es que tenga que marchar, como todos los entrenadores".

"Sé donde estoy y me van a exigir títulos o por lo menos competirlos. Hoy hemos competido ante un gran Athletic. Cuando no ganas el entrenador queda señalado, no descubro nada", dijo Xavi antes de insistir que "hay un proyecto muy bueno" en el club azulgrana.

"No en cuanto a mí como entrenador, sino de una generación muy buena. Hay un potencial muy bueno para que en los próximos años el Barcelona pueda competir, pero hay que trabajar y hay que ganar. Ahora toca enfocarnos en la liga y en la Champions cuando nos toque", admitió.