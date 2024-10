Diego Armando Maradona sigue presente en el mundo del arte

Barcelona, España/Unas gafas para experimentar el "Gol del siglo" en realidad virtual, una recreación de su casa en Villa Fiorito o un holograma del propio Maradona... La muestra inmersiva "Diego Vive", recién llegada a Barcelona, busca que los hinchas del añorado astro argentino lo recuerden con todos los sentidos.

Tras pasar por Nápoles y Tel Aviv, la muestra estará dos meses en esta ciudad española, unida también a la historia del mítico futbolista, quien jugó en el Barça entre 1982 y 1984, antes de su legendaria marcha al Napoli. Los aficionados que visiten la exposición serán recibidos por un holograma de un joven Maradona vestido con la camiseta de Boca Juniors.

Dentro de la muestra, los visitantes podrán revivir algunos de los momentos más icónicos de la vida del "Pelusa". Podrán ver imágenes históricas, intentar disparar un penal al estilo de Maradona o hacerse una foto recreando el famoso gol que anotó contra Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México-1986, conocido como la "Mano de Dios", con una pelota que cuelga del techo para la recreación.

Uno de los puntos más destacados de la exposición es la posibilidad de revivir el "Gol del Siglo", anotado en ese mismo partido contra Inglaterra, a través de unas gafas de realidad virtual. Los organizadores aseguran que la exposición cuenta con el apoyo de la familia del astro, quien falleció hace casi cuatro años. "Acá es volver a sentir que está Diego al lado tuyo, y esa es la idea, sentirlo", explicó Avelino Tamargo, uno de los creadores de esta muestra itinerante que también pretenden llevar a otras ciudades. El costo de la entrada es de 21 euros (23 dólares) para adultos y 12 para niños.

Diego Armando Maradona, considerado uno de los mejores futbolistas de la historia y campeón del mundo con Argentina en 1986, falleció a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 en las afueras de Buenos Aires. En ese momento, se encontraba convaleciente tras una cirugía por un hematoma en la cabeza, producto de un accidente casero.

Su fallecimiento ha sido objeto de investigaciones judiciales en Argentina, y está previsto que ocho profesionales de la salud sean juzgados el próximo año por un posible "homicidio con dolo eventual" (sin intención).

Desde su muerte, Maradona ha recibido innumerables homenajes en todo el mundo. Recientemente, la justicia argentina autorizó el traslado de su cuerpo desde un cementerio a un mausoleo que será llamado "M10 Memorial" en el centro de Buenos Aires, tras una solicitud de sus hijas, que buscan mantener vivo el legado de uno de los más grandes ídolos del fútbol mundial.

Diego Armando Maradona, uno de los futbolistas más grandes de todos los tiempos, dejó una huella imborrable en la historia del deporte. A lo largo de su carrera, protagonizó momentos épicos que lo elevaron al estatus de leyenda. Aquí repasamos algunos de los instantes más memorables del "Pelusa":

Gol de la Mano de Dios (1986)

Uno de los momentos más controvertidos y recordados de la carrera de Maradona fue el gol que marcó con la mano contra Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 1986. En una jugada en la que el árbitro no detectó la infracción, Diego superó al portero Peter Shilton con lo que él mismo llamó "la mano de Dios". Este gol, aunque polémico, se convirtió en un símbolo de su picardía y su capacidad para sorprender al mundo.

Gol del Siglo (1986)

En ese mismo partido, minutos después del gol con la mano, Maradona protagonizó lo que muchos consideran el mejor gol en la historia de los mundiales: el Gol del Siglo. Desde su propio campo, el astro argentino emprendió una carrera impresionante, dejando atrás a cinco jugadores ingleses y al portero antes de empujar el balón al fondo de la red. Este momento no solo fue clave para la victoria de Argentina, sino que consolidó la grandeza de Diego a nivel mundial.

Campeón del Mundo (1986)

El Mundial de México 1986 fue, sin duda, el escenario donde Maradona alcanzó su máximo esplendor. Con actuaciones sobresalientes en todos los partidos, lideró a Argentina hasta la final, donde vencieron a Alemania Occidental por 3-2. Maradona fue el arquitecto del equipo, no solo con sus goles, sino con su habilidad para crear juego y su liderazgo en la cancha. Esa victoria le permitió alzar la Copa del Mundo, el trofeo más importante en su carrera.

Éxito en el Napoli

Tras su paso por el Barcelona, Maradona encontró su hogar futbolístico en el Napoli de Italia. En una ciudad que lo adoptó como su hijo, Diego llevó al club a la gloria, ganando dos títulos de Serie A (1987 y 1990), una Copa de Italia y una Copa de la UEFA en 1989. Bajo su liderazgo, el Napoli dejó de ser un equipo secundario y se convirtió en una potencia del fútbol italiano, gracias a su talento y carisma.

Partido de despedida en La Bombonera (2001)

En 2001, Maradona vivió un emotivo partido de despedida en La Bombonera, el estadio del club de sus amores, Boca Juniors. Rodeado de sus amigos y de miles de aficionados que coreaban su nombre, Diego se despidió oficialmente del fútbol con lágrimas en los ojos. En su discurso, dejó una frase que quedaría para la historia: "La pelota no se mancha", en referencia a su vida llena de éxitos y controversias.

Homenajes y legado

Tras su fallecimiento el 25 de noviembre de 2020, Maradona ha recibido homenajes en todo el mundo. Estadios, murales y monumentos han sido dedicados a su memoria, y su legado sigue vivo en las generaciones que crecieron admirando su talento. Su influencia en el fútbol trasciende fronteras, y el nombre de Diego Armando Maradona será recordado eternamente como uno de los más grandes jugadores que jamás haya pisado una cancha.

La grandeza de Maradona no solo radica en sus logros deportivos, sino en la conexión única que tuvo con los aficionados. Su capacidad para hacer magia con el balón, su lucha en el campo y su personalidad carismática lo convirtieron en un símbolo no solo de Argentina, sino de todo el mundo del fútbol. Diego no solo jugó al fútbol, Diego vivió el fútbol, y su legado vivirá para siempre.