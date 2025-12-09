Escándalo de apuestas en Turquía: 11 futbolistas a prisión preventiva

Unas cuarenta personas fueron detenidas la semana pasada en el marco de una amplia investigación de la fiscalía de Estambul.

Estambul, Turquía/Un tribunal de Estambul ordenó el lunes prisión preventiva para 11 futbolistas de la primera y segunda división turca, nueve de los cuales están acusados de haber apostado en partidos de su propio equipo, informaron medios de prensa de Turquía.

Entre los cinco jugadores de primera división imputados se encuentran Metehan Baltaci, defensa del Galatasaray, Alassane Ndao, extremo senegalés del Konyaspor, y Mert Hakan Yandas, volante del Fenerbahçe, acusado de haber apostado en partidos a través de un tercero.

Los jueces ordenaron la prisión preventiva para otros nueve sospechosos, entre ellos los presidentes de dos clubes de tercera división acusados de haber acordado el resultado de un partido durante la temporada 2023-2024.

Diecinueve sospechosos quedaron en libertad bajo control judicial, entre ellos cuatro jugadores de la Süper Lig, la primera división turca.

Unas cuarenta personas fueron detenidas la semana pasada en el marco de una amplia investigación de la fiscalía de Estambul sobre sospechas de apuestas ilegales y partidos amañados.

Estas investigaciones, que sacuden el fútbol turco, ya llevaron a principios de noviembre al encarcelamiento de seis árbitros turcos y del presidente del Eyüspor, un club de primera división.

La Federación Turca de Fútbol (TFF) también destituyó el mes pasado a cerca de 150 árbitros a los que acusaba de apostar activamente sobre partidos.

La TFF, que afirma querer "limpiar" el fútbol turco, impuso por el mismo motivo sanciones de hasta doce meses de suspensión a 25 jugadores de primera división y a cerca de 1.000 más que juegan en segunda, tercera y cuarta división.