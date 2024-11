Final Copa Sudamericana: "Racing tiene que ganar cueste lo que cueste", palabras del DT Costas

Asunción, Paraguay/El DT del argentino Racing Club, Gustavo Costas, calificó este viernes al Cruzeiro de Brasil, su rival el sábado en la final de la Copa Sudamericana 2024, como un cuadro "duro y difícil", con un técnico de "jerarquía" como Fernando Diniz y se mostró esperanzado en alcanzar el título.

"Le pido a la gente que confíe. Esperamos dar lo mejor. Tenemos una enorme fe y confío en este grupo al 1.000%", expresó Costas en rueda de prensa en Asunción, a 24 horas del choque en el estadio La Nueva Olla y un premio al campeón de 6 millones de dólares.

Conocido por los paraguayos cuando dirigió a Guaraní, Olimpia y Cerro Porteño, Costas dijo sentirse como en su casa.

"Paraguay es como mi casa. Justo Dios me puso una final con Cruzeiro. Era el equipo contra el que quería jugar, y me puso en mi segunda casa. Cierra todo. Ojalá que mis jugadores no se equivoquen mañana", subrayó el temperamental orientador de la Academia.

Costas calificó como "un rival duro" al conjunto celeste de Belo Horizonte.

"Capaz no tiene tantos jugadores de jerarquía como tiene Corinthians, pero tiene un gran técnico (Fernando Diniz). Lo conozco. Lo he enfrentado. Busca tener mucho la pelota y arriesga constantemente. Dejó afuera a Boca Juniors y Lanús. Tiene cosas muy interesantes, como también a veces se desprotege atrás cuando ataca. No es un equipo fácil", explicó.

"Mañana hay que ganar cueste lo que cueste para lograr el sueño. La gente y el grupo lo merecen. Tengo un grupo espectacular, supera a todos los que he tenido", observó optimista.

Miles de fanáticos del equipo argentino llegaron a Asunción este viernes y las autoridades advirtieron que seguirán arribando el sábado hasta poco antes de la hora del partido, programado para las 17H00 locales (20H00 GMT) en el coliseo futbolístico perteneciente al club Cerro Porteño.

La Copa Sudamericana, oficialmente conocida como Copa Conmebol Sudamericana, es una competición internacional de fútbol organizada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Fundada en 2002, es la segunda competición más prestigiosa de Sudamérica, después de la Copa Libertadores.

Historia

La primera edición de la Copa Sudamericana se celebró en 2002, con el objetivo de unificar varios torneos continentales anteriores como la Copa Conmebol, la Supercopa Sudamericana, la Copa Mercosur y la Copa Merconorte. El primer campeón fue el equipo argentino San Lorenzo, que venció al Atlético Nacional de Colombia. Desde entonces, la competición ha crecido en popularidad y ha contado con la participación de equipos de diversos países sudamericanos.

Momentos Clave

San Lorenzo gana la primera edición (2002): San Lorenzo se coronó campeón tras vencer al Atlético Nacional por un marcador global de 4-0. Boca Juniors bicampeón (2004 y 2005): Boca Juniors logró un histórico bicampeonato, venciendo al Bolívar de Bolivia en 2004 y a los Pumas de la UNAM en 2005. Chapecoense recibe el título honorífico (2016): Tras el trágico accidente aéreo que afectó al equipo brasileño, la Conmebol decidió otorgarles el título honorífico de campeones de la Copa Sudamericana. Independiente del Valle doble campeón (2019 y 2022): El equipo ecuatoriano se destacó al ganar la copa en dos ocasiones, demostrando su fortaleza en el torneo. Final 2024 entre Racing y Cruzeiro: Este año, Racing Club de Argentina y Cruzeiro de Brasil se enfrentarán en la final, prometiendo un emocionante duelo en Asunción, Paraguay.

La Copa Sudamericana ha sido testigo de grandes partidos y momentos inolvidables, consolidándose como una competición clave en el fútbol sudamericano.