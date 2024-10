Kylian Mbappé: Carlo Ancelotti reveló cómo está emocionalmente el astro francés

Madrid, España/El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha dejado claro este viernes que no ve a Kylian Mbappé afectado por las especulaciones que lo vinculan con una investigación por presunta violación en Suecia.

"No lo veo para nada afectado, está feliz, ilusionado por aportar al equipo y trabajando muy bien", declaró Ancelotti en la conferencia de prensa previa al partido del sábado contra el Celta de Vigo en La Liga.

En los últimos días, varios medios suecos han señalado a Mbappé como parte de una investigación que abrió la fiscalía sueca tras su reciente estancia en Estocolmo con un grupo de amigos. A pesar de que la fiscalía no mencionó nombres, los diarios Aftonbladet y Expressen afirman que el delantero del Real Madrid estaría involucrado en el caso.

Ancelotti, sin embargo, se mantuvo firme al no dar crédito a las especulaciones que rodean a su jugador. "No estoy aquí para comentar especulaciones, me focalizo en el trabajo que hace. Le ha venido bien el descanso. A las especulaciones de fuera no les doy cuenta", agregó el técnico italiano, subrayando que su prioridad es el rendimiento de Mbappé dentro del campo.

Por su parte, la abogada de Mbappé aseguró que desconoce si la investigación sueca implica directamente al jugador, a pesar de las publicaciones de los medios. En contraste, medios franceses, como Le Parisien y RMC Sports, afirman que el delantero tuvo relaciones consensuadas con la mujer involucrada y que existen mensajes de tono positivo entre ambos, describiendo el encuentro como "feliz".

En cuanto a lo deportivo, Mbappé ha estado trabajando para recuperar su mejor forma física tras una lesión en el muslo sufrida a finales de septiembre. El jugador, quien no fue convocado para los partidos de la selección francesa en octubre debido a la recomendación del seleccionador Didier Deschamps, ha aprovechado el parón para descansar y mejorar su condición física. Según Ancelotti, estos días han sido clave para que el delantero vuelva a su máximo nivel: "Ha aprovechado este parón para mejorar su condición, está muy bien, con ganas de jugar mañana. Estos 15 días le han ayudado mucho porque es un jugador distinto al que era antes del parón", explicó.

La situación de Mbappé en cuanto a la investigación sigue siendo incierta, pero su regreso a los entrenamientos con el Real Madrid tras su paso por Córcega parece haber sido positivo. Cuando le preguntaron a Ancelotti si estaba al tanto del viaje de su jugador a Suecia durante los días de descanso, el técnico respondió con tranquilidad: "Cada uno elige lo que quiere hacer. Yo me fui a Londres dos días y no he pedido permiso a nadie. Tampoco tengo una agencia de viajes para organizar los viajes de los jugadores", bromeó.

Ancelotti también destacó que ve a Mbappé cerca del 100% de su capacidad física, afirmando que ha sido un placer verlo entrenar. "Lo veo cerca del 100%, es un placer verlo entrenar", concluyó.

El Real Madrid se prepara para una racha de partidos importantes que incluyen el duelo contra el Borussia Dortmund en la Champions League el martes y el esperado Clásico ante el Barcelona el próximo sábado en el Santiago Bernabéu. En medio de las especulaciones fuera del campo, Ancelotti y su equipo están enfocados en mantener su rendimiento en lo más alto, y Kylian Mbappé sigue siendo una pieza clave para sus aspiraciones tanto en La Liga como en la Champions League.