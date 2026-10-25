Barcelona vs Real Madrid: Estadísticas del primer tiempo del Clásico español

Panamá/El conjunto blanco se impone 0-1 al Barcelona al término de la primera mitad de la jornada 10 de LaLiga, gracias a un gol de Kylian Mbappé en el minuto 41. Pese al dominio azulgrana en la posesión y los remates, el equipo madridista ha sabido aprovechar su oportunidad para tomar ventaja en el clásico.

El Camp Nou es escenario de un intenso duelo entre Barcelona y Real Madrid, dos equipos que han protagonizado una primera parte disputada, con llegadas a ambas áreas y diferencias en la propuesta de juego.

El Barcelona ha asumido el protagonismo con el balón, al registrar un 58 % de posesión frente al 41 % del Real Madrid. Además, el conjunto azulgrana ha generado nueve remates, cuatro de ellos a puerta, mientras que los visitantes han contabilizado seis disparos, con dos dirigidos entre los tres palos.

Sin embargo, la efectividad ha marcado la diferencia. En el minuto 41, Kylian Mbappé ha encontrado el camino al gol para adelantar al Real Madrid y silenciar momentáneamente al público local, colocando el 0-1 en el marcador antes del descanso.

Barcelona domina las estadísticas

Los números reflejan la iniciativa ofensiva del Barcelona durante los primeros 45 minutos. Los azulgranas han registrado 287 ataques, frente a los 190 del Real Madrid, y han dispuesto de una mayor cantidad de remates. No obstante, la defensa madridista ha resistido la presión y su equipo ha conseguido convertir una de sus oportunidades en ventaja.

En los saques de esquina, el Real Madrid también ha llevado la delantera, con tres frente a uno del Barcelona. En cuanto a las acciones en fuera de juego, los locales han contabilizado uno, mientras que los visitantes han incurrido en dos.

El encuentro se ha desarrollado sin sanciones disciplinarias hasta el descanso: ninguno de los dos equipos ha recibido tarjetas amarillas ni rojas.