Dani Olmo y Pau Víctor: Técnicos del Atlético y el Barcelona se pronuncian sobre los casos de estos jugadores

Los jugadores no han podido ser inscritos por el equipo azulgrana

España/El técnico argentino del Atlético de Madrid, Diego Simeone, se aferró este viernes a la normativa para defender que todos los clubes deben competir en igualdad de condiciones, en referencia a la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor como jugadores del Barcelona.

"Nosotros esperamos simplemente que se mantengan las normas para todos y no tengo dudas de que sucederá de esa manera. Si tiene que seguir jugando bienvenido sea y si las normas dicen que no pues no podrá jugar", declaró en rueda de prensa previa al enfrentamiento contra el Marbella en dieciseisavos de la Copa del Rey.

La entidad colchonera ha sido uno de los que más ha presionado a la competición para que se siga la normativa y obstaculizado cualquier tipo de subterfugio al que el Barça, su máximo perseguidor, se pudiera acoger.

"Nosotros, como entrenadores, necesitamos que se sigan las normas propuestas para todos los equipos y respetar ese espacio. No tenemos otro lugar para agarrarnos, es lo mismo que le pasa a cualquier otro equipo", incidió.

Tampoco descartó algún posible fichaje en la próxima ventana: "Puntualmente no hemos hablado en referencia de ninguna llegada, siempre hablamos en general, todo puede suceder porque está empezando el mercado invernal. Esperemos que se mantenga de la misma manera o que sea para mejorar como equipo".

Ante el Marbella, el Atlético de Madrid podría lograr su decimotercer partido ganado consecutivo, que sería la mejor marca de la historia.

"El equipo sigue creciendo, ha ganado partidos mejor, otros le ha costado y los ha acabado sacando adelante. Necesitamos seguir mejorando, venimos de este parón que fue solo una semana pero se siente, hay un bajón de energía, uno saca la cabeza para descansar y hay que volver a insertarse a la competición", aseguró.

Flick expresa descontento

El técnico alemán del Barcelona, Hansi Flick, se mostró este viernes optimista con la continuidad en la plantilla de Dani Olmo y Pau Víctor, aunque reconoció que no está contento con la situación de ambos jugadores.

"He hablado con ambos y la situación, por supuesto, no es fácil. Pero somos optimistas, quieren jugar con el Barça y los dos son muy buenos e importantes para nosotros. Yo siempre soy optimista y también ahora", afirmó Flick en rueda de prensa previa a los dieciseisavos de la Copa del Rey frente al Barbastro.

"No quiero hablar mucho de este tema, porque no es mi trabajo. Mi trabajo es ajustar el equipo para el partido de mañana (sábado)", prosiguió el técnico, que recalcó que ambos futbolistas están preparados para jugar contra el equipo aragonés.

También reveló que ha estado en contacto con el presidente Joan Laporta desde antes de Navidad. "Confío plenamente en el club, que hace su trabajo, y yo hago el mío", indicó, antes de subrayar que le disgusta lo que se está viviendo: "Si soy sincero no estoy contento con la situación, pero las cosas son como son y somos profesionales".

Flick aseguró que está centrado en el fútbol. "Tenemos que entrenar, los jugadores también, cada uno tiene que hacer su trabajo. Yo soy optimista, pero muchas veces hay que esperar a las decisiones que se tomen", aseveró.

En las últimas horas sonaron rumores sobre un posible traspaso del defensa Eric García al Girona. "No lo creo, pero no sé qué es lo que pasará. Para nosotros es un gran jugador, el problema es que tuvo una lesión, pero es un jugador muy inteligente, puede jugar en distintas posiciones, está muy enfocado, muy centrado, es muy profesional", dijo el entrenador.

Sobre el Barbastro, Flick señaló que el equipo debe salir concentrado al campo. "Tenemos que demostrar todo lo que podemos hacer", afirmó Flick, aunque no desveló si sacará de inicio por primera vez al portero polaco Wojciech Szczesny.

