Lionel Messi: La 'pulga' recordó lo que dijo al momento que Montiel iba a patear el penal final

El último penal cobrado por Gonzalo Montiel en la final de la Copa Mundial de Catar 2022 entre Francia y Argentina, está lleno de historias, momentos antes de que se pateara.

Lionel Messi en una entrevista dada a un medio de comunicación argentino, la radio Urbana Play, se le preguntó sobre ese momento en especial donde aparece abrazado junto a Lautaro Martínez y Nicolás Otamendi, mira al cielo y dijo algo, Messi comentó:

“No me acuerdo bien lo que dije, creo que le hablaba a Cachete (Montiel) que iba a patear. Que no lo estire, que se termine ahí. Creo que iba por acá o pedirle a Dios, creo que iba por ahí. No le hablé a Diego ni a mi abuela como se dijo”

🧠 "Scaloni me preguntó si estaba para patear porque me vio llorar por la mano que había hecho en el final (3-3). Le dije que sí, que estaba seguro. Mi idea inicial era pegarle fuerte al medio pero cambié a último momento"



✍️ Gonzalo Montiel 🏆⭐️⭐️⭐️pic.twitter.com/y71Ej33Fug — 🇦🇷 Manu Martín (@Soymanumartin) 20 de enero de 2023

¿Montiel como Dios? Tranqui Leo, ya lo sabíamos pic.twitter.com/qFWaz5hCAk — Pasión Monumental (@pmonumental) 30 de enero de 2023

#Messi sobre lo que dijo antes del penal de Montiel:



“Le estaba pidiendo a dios que estuvo conmigo toda mi carrera y cachete (Montiel) que lo termine para que no nos haga sufrir más”. pic.twitter.com/MHu4FfoA0D — Veronica Brunati (@verobrunati) 30 de enero de 2023

El momento que besó el trofeo cuando recibió el premio al mejor jugador de Catar 2022.

“La vi ahí y no podía no hacer lo que hice. La Copa me llamaba, me decía ‘vení y agarrame que ahora sí me podés tocar’. La vi ahí que brillaba en ese estadio hermoso y no lo pensé”.

Las decepciones con finales perdidas.

"Hubo épocas donde sufrí muchísimo con la selección, muchas decepciones con finales perdidas, haber estado tan cerquita y que nunca se dé. Recibí, durante mucho tiempo muchas críticas, muchísimas, de todos los colores y sé que mi familia sufría igual que yo. Fue como cerrar el círculo, ganamos el Mundial, no queda nada, se terminó”.

Sus hijos Thiago y Mateo sufrieron tanto como los fanáticos argentinos el camino al título.

"Thiago estaba enloquecido, disfruté verlo a él y cómo lo sentía, cómo sufría, porque lloraba después del partido contra Países Bajos. También a Mateo haciendo cuentas después de Arabia para ver cómo nos clasificábamos. Ciro es el que menos entiende, los otros dos lo vivieron como unos hinchas argentinos sufriendo”.

Su Instagram estaba abarrotado de mensajes.

"Es muy difícil contestar todo, tenía un millón de mensajes en Instagram y se me terminó bloqueando, borrando muchos mensajes que no llegué a ver. Fue una locura”.

La selección de Argentina consiguió su tercera copa del mundo, la primera fue en Argentina 1978 la segunda fue en México 1986 y la tercera en Catar 2022.

Relacionado La nueva camiseta de la selección de Argentina causa furor en seguidores