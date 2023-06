Messi reaccionó a cuestionamientos sobre no ganar la Champions con el PSG

El astro argentino Lionel Messi, ofreció entrevista a la cadena beIN Sports que fue difundida este domingo donde dejó claro muchos detalles referente a su paso por el París Saint Germain.

"Lo conseguí todo" como futbolista, agregando que no obtener la Champions League con el París Saint Germain "fueron grandes decepciones".

"Uno de los grandes objetivos era la Champions y los dos años la verdad que no lo pudimos hacer. Creo que fueron grandes decepciones, pero creo que hay darle importancia a las ligas que se ganan también, más allá de que lo que quiere el club es una Champions".

Luego de ganar la copa mundial de Catar 2022 el día a día de Lionel Messi no ha cambiado en lo absoluto: "La verdad que no cambió absolutamente nada. Lo único que puedo decir es que soy, que somos, campeones del mundo, y que no me falta nada por conseguir, que lo conseguí todo".

Messi también describe cómo la actitud de la afición del París Saint Germain fue cambiando a medida de que no se daban los resultados:

"Desde el principio fue algo muy lindo. Después, la gente empezó a tratarme diferente. Una parte del público de París. La gran mayoría me sigue viendo y tratando como al inicio. Pero sí que hubo un quiebre con gran parte de la afición del París, el cual no fue mi intención ni mucho menos (...). Pero me quedo con toda la gente que sí me respetó, como yo siempre respeté a todo el mundo desde que llegué y nada más. Es una anécdota".

Lionel Messi agrega en la entrevista también que: "Fue una adaptación muy difícil (a París), mucho más de lo que esperaba, más allá de que tenía gente conocida dentro del vestuario. Fue difícil la adaptación, al no tener pretemporada, adaptarme al nuevo club, a una nueva manera de jugar, a nuevos compañeros, a la ciudad a la que fue muy difícil en principio adaptarme para mí y para toda mi familia".

Referente a los logros individuales, Lionel Messi sonó con mucha humildad: "A esta altura de mi carrera no me fijo en esas cosas, me fijo en lo que va a quedar, en lo que pude llegar a conseguir tanto con la selección argentina como a nivel de clubes. Tuve la suerte de ganar títulos importantes como la Champions, el Mundial de Clubes, ligas, copas. Tuve la suerte de ganarlo todo y eso es realmente lo que va a quedar al final de mi carrera. Está eso también, los récords o goles, pero eso es secundario, más allá de que son lindos reconocimientos".

Lionel Messi terminará su carrera en la Major League Soccer (MLS) con el Inter Miami propiedad de David Beckham.

El vínculo de Messi con la franquicia de la MLS será por un plazo de tres temporadas, con una cláusula de salida en el final de los dos primeros años.

Para que el acuerdo continúe tal cual está estipulado (hasta el 30 de junio de 2026), es necesario que exista un consenso entre ambas partes.

La firma del contrato de Messi con Inter Miami deberá ser a partir del 1º de julio, ya que el día anterior finaliza el que aún tiene vigente con PSG.

A partir de ese momento se pondrá a las órdenes del equipo fundado en 2018.

Con información de AFP / TyC.

