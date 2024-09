Mundial de Futsal 2024| Resultados de la jornada, tabla de posiciones y próximos partidos

Uzbekistán/El Mundial de Futsal Uzbekistán 2024 continuó su actividad el martes 18 de septiembre con los partidos de la segunda jornada para los grupos C y D.

Los resultados generados en la cartelera de esta fecha son los siguientes:

Grupo C

Angola 2-7 Ucrania

Goles:

AGO: Helber (16'59"), Vedo (39'10")

UKR: Yevhenii Zhuk (06'58" - PJ), Ihor Korsun (12'49", 15'34"), Andrii Melnyk (25'29"), Mykhailo Zvarych (27'23"), Ihor Cherniavskyi (31'53"), Nazar Shved (39'53")

Argentina 2-1 Afganistán

ARG: Matías Rosa (02'46", 32'14")

AFG: Nicolás Sarmiento (31'50'' p.p.)

Te puede interesar: Mundial de Futsal 2024| Grupos A y B volvieron a la acción. Conoce los resultados y tabla de posiciones

Grupo D

Libia 1-4 Kazajistán

LBY: Mohamed Khamis (16'24")

KAZ: Abraheem Suhayb (14'52" p.p.), Birzhan Orazov (16'51"), Zhakhangir Rashit (17'40") y Albert Akbalikov (34'40")

España 7-1 Nueva Zelanda

ESP: Miguel Mellado (11'14"), Raúl Gómez (20'18"), Catela (24'26", 31'00", 32'04"), Jesús Gordillo (25'12") y Raúl Campos (29'50")

NZL: Art Wigg (05'58")

Después de estos marcadores, la tabla de posiciones se actualizó y la puede ver AQUÍ.

Para el jueves 19 de septiembre se tienen programados encuentros de los grupos E y F. En el Grupo E, Marruecos se enfrentará a Panamá (7:30 am) y Tayikistán a Portugal (10:00 am). En el F, Irán jugará contra Guatemala (7:30 am) y Francia ante Venezuela (10:00 am).

Relacionado Panamá entra a etapa final de entrenamientos para Premundial de Béisbol U12