Las 'palancas' del FC Barcelona aún no le dan para inscribir sus fichajes

A pesar de haber entregado la documentación necesaria para inscribir a sus flamantes fichajes, parece que el FC. Barcelona aún no cuenta con el equilibrio financiero que le exige LaLiga para contar con los jugadores que fichó en este mercado de pases.

El proyecto de Joan Laporta en su segundo mandato en el FC Barcelona sigue tomando forma. Tras un primer año complicado, en el que el Barça tuvo que realizar muchos sacrificios para poder mantener la viabilidad del equipo, la activación de las conocidas palancas económicas ha dado aire a la entidad blaugrana.

Con las tres palancas ya activadas el club azulgrana habría ingresado inicialmente 767 millones de euros. Pero resulta que en estas cantidades hay un desfase de 150 millones que la Liga no acepta. Cantidad que el propio club azulgrana habría pagado a la filial creada con Sixth Street para la venta del 25% de los derechos audiovisuales para los próximos 25 años. Es decir, del montante global de ambas operaciones, 667 millones; sólo 517 serían ingresos procedentes del Sixth Street por este 25%.

La cantidad restante la incluye el club azulgrana precisamente para tener en propiedad totalmente estos derechos desde el curso veintiséis. Luego no se puede considerar como un ingreso porque la cantidad sale del propio club. Esto no es algo ilegal, dado que está habilitado por los auditores del club, pero no se considera en el Fair Play de la Liga.

Ahora, como LaLiga no acepta esta transacción, el Barça deberá activar una cuarta palanca para intentar encajar los nuevos fichajes, y aún así quizá no sería bastante, entrando aquí la venta de un futbolista.

Por otra parte, según las informaciones de Relevo, el cuadro catalán ya ha elegido comprador de la última venta de patrimonio. El 24,5% de Barça irá a parar a TPG Luma Partners, fondo dueño del Cirque du Soleil. El Barcelona ingresará 100 M€ en esta venta de activos. Una operación que, acompañada de varias salidas, permitirá al Barça operar con más normalidad en el mercado.

*Con información de Luís Arienzo/Fichajes.com*