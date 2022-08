¿Qué puede pasar en la Supercopa de Europa?

Las cartas están ya sobre la mesa para la Supercopa de Europa donde el Real Madrid, dueños de la orejona UEFA Champions League se enfrentarán al Eintracht Fráncfort campeones de la Europa League en un partido que pinta lleno de emociones y de intensidad.

Conversando con los especialistas de TVMAX todos coinciden en que el Real Madrid es el favorito para ganar la Supercopa de Europa.

Para Julio Shebelut en esta Supercopa el favorito siempre es el campeón de la UEFA Champions League:

"Para esta final de la Supercopa, como ocurrió en el torneo pasado en la final que ganó Chelsea con Villarreal, el Chelsea partía como favorito, siempre el favorito es el campeón de la Champion y sobre todo también la parte mediática e histórica, que representa el Real Madrid actualmente, el Madrid es super favorito".

"Aquí creo que no va haber inconveniente de que el Madrid, más allá de la fortaleza evidente del fútbol alemán, el Eintracht Fráncfort no es un equipo de los más representativos, tiene una gran figura como Borré que es el delantero colombiano que marcó la diferencia en el torneo anterior como goleador, pero el Madrid con el equipo que tiene, debería alzarse, para no decir sin problemas, no debe pasar muchos inconvenientes para levantar el trofeo de la Supercopa".

Desde la perspectiva de otro de nuestros especialistas Roberto Rivera, este "match" no será tan sencillo para la entidad merengue:

"Muchos pensarán que no va ser parejo, el Real Madrid va ser muy superior, yo pienso que no, el Eintracht Fráncfort demostró la temporada pasada en la Europa League que es un equipo importante, ,que tiene una afición muy fuerte, que apoya mucho, el fútbol alemán siempre hemos sabido que sabe cómo jugarle a los equipos españoles, esto es importante, pero sin duda el Real Madrid es favorito, eso no se puede quitar, que le va a pasar por encima no creo, el Real Madrid viene tomando forma, Carlo Ancelotti creo que ha hecho una pretemporada muy interesante tratando de utilizar a muchos de sus jugadores, pero estando claro cuál es el equipo que va a sacar para esa final."

Sobre los refuerzos que consiguió el Real Madrid:

"El Madrid no ha tenido refuerzos, la llegada de Rüdiger que es importante, Tchouaméni también es importante, el Madrid esperaba atacantes, ofensiva, goles y eso no ha llegado al equipo blanco, yo creo que la gente se ha quedado como esperando quién va a llegar, con lo de la no llegada de Mbappé, el Madrid quedó como ¿a quién firmo?, Rudiguer es un central interesante, aunque hay que ver dónde lo va a colocar Ancelotti y Tchouaméni es como Camavinga es un jugador a futuro, es el mismo equipo de la temporada pasada y que va a tener el Madrid este año, si este Madrid recupera a Hazard a un cincuenta, sesenta, setenta porciento lo que era Hazard, es el refuerzo que debería querer el Madrid, porque Hazard podría ayudar mucho, al final va ser un partido muy parejo, pero donde sin duda el Madrid creo que es favorito y puede llevarse el partido".

Nuestro especialista, Salvador Saldaña de Somos La Sele, destaca como dato a seguir, que estos dos clubes ya se habían enfrentado en una final europea pero de la Champions League en la temporada 1959-1960 donde los merengues golearon 7-3 a los alemanes en Glasgow: "ese partido del día miércoles es histórico en cuanto a Europa se refiere en una final".

También apuntó que el Real Madrid con 4 Supercopas, tiene una oportunidad única de igualar clubes como el Milán y el Barcelona, los más ganadores de la Supercopa de Europa, Milán tiene 5 y el Barcelona 5.

Real Madrid vs Eintracht Fráncfort, cada club tiene sus jugadores claves.

"El Madrid se ha fortalecido con la llegada de Tchouaméni y también la de Rüdiger, en posiciones en las que los necesitaba, creo que solo les falta un 9 y el Madrid creo que llegará bien al partido con un Benzema que sin duda alguna es el capitán y la gran figura de este Madrid dentro de las grandes figuras que tiene el equipo, por parte del Fráncfort importante lo de Borré o lo de Kostic que es el 10 pero también añadiría al portero que tiene que es Kevin Trapp y a Gotze más allá de que también se hicieron con el argentino Alario que viene del Leverkusen así es que va a ser interesante el duelo".

Mientras se le realizaba esta entrevista a Salvador Saldaña, al Eintrackt le estaban metiendo 6 goles en el arranque de la Bundesliga, juego que perdieron 1-6 ante el Bayern Múnich.

"Viendo lo que sucedió cuando el Bayern en la primera jornada de la Bundesliga les metió 6-1, no te da a creer que realmente pueda ser un partido parejo, el Madrid creo que es favorito y tiene una oportunidad de oro para poder ganar una Supercopa de Europa más", finalizó Saldaña.

Las casas de apuestas como CODERE tienen al Real Madrid como favoritos para ganar la Supercopa de Europa con cuota de 1.43 el empate paga 4.25 y el Eintracht Fráncfort paga 6.00.

