Reacción de Kylian Mbappé luego de su firma con el Real Madrid

Metz, Francia/El delantero estrella de la selección francesa Kylian Mbappé declaró sentirse "liberado y aliviado" luego de que el lunes se anunciara su fichaje por el Real Madrid, este martes en conferencia de prensa en Metz, donde Francia jugará un partido de preparación para la Eurocopa.

"Todo el mundo conoce la información, voy a jugar en el Real Madrid durante al menos cinco temporadas. Es un placer inmenso y un sueño hecho realidad. Voy con mucho entusiasmo y humildad", declaró Mbappé, quien añadió que no respondería a ninguna otra pregunta sobre su fichaje para "proteger a la selección", de la que es el capitán.

Sí se refirió en otra respuesta a su salida del París SG tras acabar contrato en el club en el que jugó desde 2017: "Hubo cosas y personas que me hicieron infeliz".

Mbappé, que comenzó la última temporada apartado en el PSG por su negativa a renovar su contrato, detalló: "En el PSG no fui infeliz, eso sería morder la mano del que te dio de comer, escupir a la cara de aquellos que me defendieron, pero hubo cosas y personas que me hicieron infeliz".

En ese pulso con los dirigentes del club francés, "me hablaron violentamente", denunció, Mbappé, destacando a las personas que le "salvaron".

"Son (el entrenador) Luis Enrique y (el consejero del presidente) Luis Campos. Sin ellos nunca habría vuelto a poner los pies en un terreno de juego".

Pese a estas condiciones y a las críticas recibidas por su final de curso discreto, Mbappé considera que ha jugado su mejor temporada, aunque matizó: "Está claro que el próximo año no me contentaré con esto".

Fichajes conocidos en la época más reciente del Real Madrid

Real Madrid, uno de los clubes más emblemáticos del fútbol mundial, siempre ha destacado por sus fichajes estelares que han marcado una época en la historia del deporte.

Repasemos algunos de los traspasos más sonados que hicieron temblar al mundo futbolístico. En 2009, el equipo merengue logró al mundo al fichar al astro portugués Cristiano Ronaldo.

Este traspaso fue una señal clara de las grandes ambiciones del club, que no escatimó en gastos para asegurar los servicios de uno de los mejores jugadores del momento. Ronaldo se convirtió en un ícono del Real Madrid, llevándolos a la gloria y conquistando títulos en la Liga de Campeones y en la liga española.

No mucho después, en 2013, el Real Madrid volvió a hacer olas en el mercado fichando al talentoso extremo galés Gareth Bale. Esta fue operación histórica, ya que se convirtió en el traspaso más caro de la historia en ese entonces.

Bale demostró su valía en el campo de juego, deslumbrando con su velocidad y habilidad. Junto con Ronaldo, formaron una dupla imparable y llevaron al equipo a alcanzar grandes triunfos. Pero no solo estrellas extranjeras han brillado en el Real Madrid.

En 2009, el club también se hizo con los servicios de Kaká, el talentoso mediocampista brasileño. Su llegada al Bernabéu generó expectativas altísimas y demostró ser un jugador de clase mundial. Aunque su tiempo en el club estuvo marcado por algunas lesiones, Kaká dejó su huella y se ganó el corazón de los aficionados blancos.

Sin duda, otro fichaje histórico que aún se mantiene en la memoria de los fanáticos es el de Zinedine Zidane en el año 2001. El talento y la elegancia del mediocampista francés eran indiscutibles, y su llegada al club de Madrid fue todo un acontecimiento. Zidane dejó una marca imborrable en el Real Madrid, tanto como jugador como entrenador, guiándolos hacia múltiples éxitos en la Liga de Campeones.

Estos fichajes trascendentales han enriquecido la historia del Real Madrid, consolidándolo como uno de los equipos más grandes del fútbol. Son un recordatorio de la ambición y deseo de éxito que siempre ha caracterizado al club. Sin duda, seguirán siendo recordados y reverenciados por los aficionados madridistas por generaciones venideras.

Con infromación de AFP.