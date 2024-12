Reacción de Vinicius: "Intentaron y siguen intentando invalidarme, disminuirme"

El futbolista brasileño Vinicius Jr. ganó el prestigioso premio The Best 2024 al mejor jugador del mundo.

El futbolista Vinicius en su cuenta de Instagram, reaccionó con un mensaje emotivo y poderoso, destacando su arduo esfuerzo y dedicación.

Aquí está la traducción de su mensaje, con especial atención al mensaje dirigido a sus adversarios:

Hoy escribo para aquel niño que vio a tantos ídolos levantar este trofeo... llegó tu hora. O mejor dicho, llegó mi hora. La hora de decir... sí, soy el mejor jugador del mundo y luché mucho por esto.

Intentaron y siguen intentando invalidarme, disminuirme. Pero ellos no están preparados. Nadie va a decir por quién debo luchar, cómo debo comportarme. Cuando estaba en São Gonçalo, el sistema no se preocupaba por mí. Casi fui engullido.

Vencí por mí, por mi familia. Con mucho apoyo en el camino: Flamengo, Real Madrid, Selección Brasileña, mis cientos de compañeros estos años... las personas que me acompañan diariamente en mi rutina, quienes me admiran...

Este mensaje no solo celebra su triunfo personal, sino que también resalta la fortaleza y la determinación de Vinicius Jr. frente a quienes intentaron obstaculizar su éxito. Es un testimonio de su resiliencia y de cómo ha superado las adversidades para convertirse en el mejor jugador del mundo.

Kylian Mbappé en sus historias de Instagram también felicitó a su compañero de club con el Real Madrid:

Jude Bellingham también destacó el premio para Vinicius.

Premios The Best: Importancia y Antecedentes

Los Premios The Best de la FIFA se establecieron en 2016 con el objetivo de reconocer y celebrar a los mejores futbolistas y entrenadores del mundo. Estos galardones se entregan anualmente y han ganado una gran importancia dentro del mundo del fútbol, destacando el rendimiento y la excelencia tanto en el fútbol masculino como en el femenino.

Importancia de los Premios The Best

Los Premios The Best son uno de los máximos reconocimientos que un futbolista o entrenador puede recibir. No solo celebran el talento individual, sino también el impacto que estos profesionales tienen en sus equipos y en el deporte en general. Los premios son votados por un jurado compuesto por entrenadores de selecciones nacionales, capitanes de selecciones nacionales, periodistas especializados y aficionados, lo que les otorga una gran legitimidad y representatividad.

Categorías Principales

Entre las principales categorías de los Premios The Best se encuentran:

Mejor Jugador del Mundo

Mejor Jugadora del Mundo

Mejor Entrenador

Mejor Entrenadora

Mejor Guardameta

Mejor Guardameta Femenina

Once Ideal Masculino

Once Ideal Femenino

Además, se otorgan premios como el Premio Puskás al mejor gol del año y el Premio Fair Play para fomentar el juego limpio.

Antecedentes de Ganadores

Desde su creación, varios jugadores y entrenadores han sido reconocidos con estos prestigiosos premios. Entre los ganadores más destacados se encuentran:

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi , quienes han sido galardonados en múltiples ocasiones como el Mejor Jugador del Mundo .

y , quienes han sido galardonados en múltiples ocasiones como el . Megan Rapinoe y Lucy Bronze , reconocidas como las Mejores Jugadoras del Mundo por su excepcional rendimiento y contribuciones al fútbol femenino.

y , reconocidas como las por su excepcional rendimiento y contribuciones al fútbol femenino. Entrenadores legendarios como Jürgen Klopp y Didier Deschamps, quienes han sido premiados por sus habilidades tácticas y éxitos en el campo.

Los Premios The Best han consolidado su relevancia en el mundo del fútbol, celebrando a los atletas y entrenadores que definen y elevan el deporte. Su capacidad para reconocer tanto el talento individual como el impacto colectivo hace de estos premios un punto culminante en la carrera de cualquier futbolista o entrenador.