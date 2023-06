Reacciones en Croacia por la posibilidad del adiós para Luka Modric

La selección de Croacia jugará la final de la UEFA Nations League contra su similar de España este domingo 18 de junio.

Relacionado Haaland no pudo salvar a Noruega en eliminatoria de la Eurocopa

Pero antes de este acontecimiento, desde ya se viene comentando sobre el retiro de la selección de Croacia de su estrella Luka Modric.

"Luka, juega todo el tiempo que puedas", titulaba el viernes el diario deportivo Sportske Novosti.

"Luka, quédate, te necesitamos", añadió Jutarnji List, afirmando que "la vox populi es clara: queremos seguir viendo el fútbol perfecto de Modric con la camiseta nacional".

En su país, las opiniones de dos antiguos entrenadores del Dínamo de Zagreb preguntados por Sportske Novosti son diferentes. Damir Krznar "no cree que Luka se haya fijado un límite". "Le gusta jugar, nos gusta verlo jugar, se puede leer la pasión, el deseo en sus ojos", añadió.

Para Nikola Jurcevic, en cambio, "esta Liga de Naciones será su adiós a la selección, es mi impresión, ha llevado a Croacia a la cima del fútbol. Hay que prepararse para el hecho de que se acerca el después de Modric".

Luka Modric ya ha respondido en más de una oportunidad, lo mismo cuando se le cuestiona sobre su retiro: "Ya veremos, por ahora estamos todos concentrados en la Liga de Naciones. Tomaré una decisión después del torneo. Podremos hablar después, no voy a hablar de eso ahora".

Un periodista intenta superar la barrera preguntándole si al acercarse el final, hay que disfrutar aun más.

"Siempre disfruto jugando con la selección", replica Modric.

"No es porque pudiera ser mi última competición o mi último partido, de hecho, disfruto de cada partido, cada entrenamiento es una alegría. Mientras sienta que puedo ser útil aquí, no veo ninguna razón para no estar".

Las preguntas se extienden a veces a su futuro en el Real Madrid: ¿se va a quedar en el club tras once años?

"Ya lo he dicho varias veces, estoy enfocado en el partido, después podremos hablar de mi futuro", responde Modric, sin dejar de sonreír ante un nuevo intento.