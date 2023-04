Real Madrid: ¡Alerta! Carlo Ancelotti no pudo más y explotó

El Real Madrid jugará este sábado ante Celta de Vigo partido correspondiente a la jornada 30 de la liga española y el entrenador del club merengue Carlo Ancelotti brindó declaraciones previo a este choque centrándose en un aspecto que lo inquieta desde hace varias jornadas.

"El calendario objetivamente no tiene sentido. Es demasiado apretado y con muchos partidos. Tenemos que evaluar la salud de los jugadores, que son la parte más importante del fútbol".

"La Liga piensa lo suyo, la federación piensa lo suyo, UEFA piensa lo suyo, FIFA piensa lo suyo... Para ellos los jugadores no pintan nada y no es lo correcto. No es una buena línea para el fútbol. Tiene que cambiar algo. Hay demasiados partidos".

El conjunto blanco viene de eliminar esta semana al Chelsea en cuartos de la Champions League y jugará la ida de semifinales de la máxima competición europea ante el Manchester City tres días después de la final de la Copa del Rey contra Osasuna.

"Está demasiado apretado, con demasiados juegos. Tenemos que mirar la salud de los jugadores".

🗣️ Carlo Ancelotti:



Carlo Ancelotti se refirió al partido de Champions League ante el Manchester City en semifinales:

"Creo que el Madrid y el City son equipos que pueden jugar de diferentes maneras, con la calidad de las plantillas que tienen, no creo que el City de Guardiola haya cambiado completamente su estilo".

"Cuando tienes un delantero tan fuerte (Haaland), tu forma de atacar cambia un poco respecto al pasado. Pero un Madrid-City puede ser un juego de posesión o un juego de transición".

