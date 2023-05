Real Madrid: Anuncian convocatoria para enfrentar al Manchester City ¿Quién se quedó por fuera?

Manchester City vs Real Madrid miércoles 17 de mayo por las pantallas de TVMAX con toda la previa desde la 1:00 pm.

El Real Madrid visitará el estadio Etihad en Manchester para enfrentar en la semifinal de vuelya al City de Pep Guardiola este miércoles 17 de mayo, teniendo el marcador global empatado 1-1.

Carlo Ancelotti quien dirige los hilos del Real Madrid anunció la lista de convocados para este gran partido que pordrá ser visto por las pantallas de TVMAX.

Dstacan el regreso de jugadores claves para el club merengue como Karim Benzema, Rodrygo y Alaba quienes estaban ausentes en el más reciente partido de LaLiga disputado ante el Getafe donde ganaron por la mínima 1-0.

También destaca la presencia en la lista de Eduardo Camavinga quien en el partido de ida salió lesionado con un golpe en su rodilla izquierda, pero esto no ha sido impedimento para estar en la convocatoria.

Porteros: Courtois, Lunin y Luis López.

Defensas: Carvajal, Militão, Alaba, Vallejo, Nacho, Odriozola, Lucas V., Rüdiger y Mendy.

Centrocampistas: Kroos, Modri, Camavinga, Valverde, Tchouameni y Ceballos.

Delanteros: Hazard, Benzema, Asensio, Vini Jr., Rodrygo y Mariano.

Declaraciones de Carlo Ancelotti, luego de terminado el partido ante Getafe: "¿Jugar con fuego? siempre se juega en este trabajo. ¿Qué puedo hacer? He puesto en el campo un once competitivo porque alguien se ha quejado que ayudamos a algunos equipos para no descender. Creo que llegamos a la semifinal del miércoles con toda la plantilla disponible y es una buena noticia".