Real Madrid vs Barcelona: Carlo Ancelotti tiene toda la confianza en Kylian Mbappé

Madrid, España/Kylian Mbappé, el delantero estrella del Real Madrid, sigue trabajando en mejorar su rendimiento mientras enfrenta ciertas preocupaciones extradeportivas.

Según Carlo Ancelotti, su entrenador, Mbappé "poco a poco está buscando su mejor versión" y llega motivado a su primer Clásico con su nuevo club ante el Barcelona el sábado.

Ancelotti destacó el aporte de Mbappé en el equipo: "Estamos satisfechos porque él ya ha marcado goles, es muy importante para el equipo porque aunque no marcó ante el Dortmund, estuvo muy presente en los dos primeros goles", explicó el técnico en la conferencia de prensa previa al esperado enfrentamiento en el Santiago Bernabéu. Con estas declaraciones, Ancelotti mostró confianza en la evolución de su estrella, resaltando que el equipo y el jugador no tienen prisa: "Poco a poco está buscando su mejor versión, no tenemos prisa, ni yo ni la plantilla ni tampoco él. Creo que ya estamos satisfechos de lo que está haciendo, obviamente lo hará mejor porque tiene todas las cualidades para hacerlo mejor".

A pesar de su situación actual, Mbappé se ha mantenido enfocado en su trabajo en el Real Madrid. El jugador enfrenta una investigación por violación según medios suecos y también está en medio de un conflicto económico con su antiguo club, el París Saint-Germain (PSG). Minutos antes de la conferencia de prensa, la comisión paritaria de apelación de la LFP francesa ordenó al PSG el pago de 55 millones de euros en salarios y primas pendientes que Mbappé reclama, pero el club parisino ha mostrado resistencia a este desembolso, de acuerdo con una fuente cercana a la AFP.

En términos futbolísticos, Mbappé ha tenido un papel clave en los recientes éxitos del Real Madrid, como lo demostró el martes durante la remontada del equipo ante el Borussia Dortmund, que terminó en un contundente 5-2. Como máximo goleador del equipo con seis goles en nueve partidos de La Liga, el delantero francés llega en buen momento al Clásico y no parece afectado por los problemas extradeportivos. Este sábado, enfrentará por primera vez al Barcelona con la camiseta blanca, en un duelo que siempre genera gran expectativa entre los aficionados.

Por otro lado, el Barcelona también llega en un gran momento al Clásico. El equipo de Xavi Hernández viene de una importante victoria en Champions League al superar al Bayern de Múnich por 4-1, mostrando su fuerza ofensiva y su crecimiento esta temporada. "La verdad es que lo están haciendo muy bien, y creo que en un partido como el Clásico, como un derbi, es muy difícil elegir un favorito. Afortunadamente, nadie de momento me quita el sueño", confesó Ancelotti, reflejando su confianza en la capacidad de su equipo para enfrentar el desafío.

Antes de este crucial enfrentamiento, el Real Madrid se encuentra tres puntos por detrás del Barcelona, que lidera la tabla de La Liga con 27 puntos en 10 fechas y ha anotado 33 goles en lo que va de la temporada. El duelo entre ambos equipos no solo representa la rivalidad histórica, sino también una oportunidad para el Real Madrid de acercarse al primer lugar y seguir peleando por el campeonato.

Con la presión de un primer Clásico y las expectativas en torno a su rendimiento, Kylian Mbappé buscará demostrar por qué es considerado una de las máximas figuras del fútbol mundial.