Real Madrid vs RB Leipzig: Reacciones luego del empate en el Santiago Bernabéu

El Real Madrid clasificó a los cuartos de final a duras penas luego de empatar 1-1 con RB Leipzig y con un marcador global de 2-1, la afición y jugadores del club merengue notaron el mal rendimiento del club.

Nacho Fernández:

"Objetivo cumplido. No ha sido nuestro mejor partido. Hay veces que tienes malos partidos como hoy, ellos han estado fenomenal y nosotros no hemos estado bien, pero estamos en cuartos. No ha sido un buen partido, ni en el inicio, ni poniéndonos por delante en el partido, no hemos sabido hacernos fuertes, ellos tienen mucho potencial, salen rápido a las contras, no ha sido nuestro mejor día, pero hay que estar contentos porque está el objetivo cumplido que era pasar en la siguiente ronda. Hay que seguir trabajando nadie dijo que esto iba a ser fácil. (agarrarse al partido) cuando las cosas no salen como quieres, te toca luchar, pelear, jugar partidos como el de hoy que te hacen crecer y aprender".

Dani Olmo:

"Ha estado cerca, analizando un poco, las primeras sensaciones son de que hemos hecho un buen partido, hemos tenido ocasiones para marcar, en un contraataque nos han marcado el primero y ahí se ha puesto un poquito más difícil, pero nos tenemos que ir con la cabeza bien alta. Nos ha faltado un poquito más de eficacia, pero esto es el fútbol. Tampoco han tenido ocasiones claras, cuando teníamos el balón hemos hecho lo nuestro, pero no ha podido ser. Es un sabor agridulce porque el equipo ha hecho 180 minutos de gran calidad, quizás hemos merecido algo más, pero al final el Real Madrid es el Real Madrid".

Los merengues sufrieron en un partido en el que por primera vez en Champions el estadio Santiago Bernabéu cerró su nueva cubierta.

Ancelotti optó de entrada por poblar el centro del campo, dejando en el banquillo a Rodrigo y poniendo a Camavinga y Tchouaméni junto a Kroos y Valverde, dejando a Vinicius y Bellingham delante.

El técnico merengue intentaba evitar las peligrosas transiciones de los alemanes, que, pese a las precauciones locales lograron llevar más peligro que los blancos.

Apenas un remate de cabeza de Vinicius en el área que se fue alto (12) fue la producción ofensiva en los primeros 45 minutos de los merengues, que mejoraron en el segundo tiempo.