Sergio Busquets se despidió del mundo culé por todo lo alto

Este miércoles 31 de mayo se llevó a cabo la ceremonia de despedida de uno de los jugadores más emblemáticos en la historia del Futbol Club Barcelona.

Sergio Busquets se despidió del club, el cual le aportó todo su fútbol y calidad, por su paso por las categorías inferiores, luego pasó a jugar en el primer equipo siendo su debut el 13 de septiembre de 2008, en un partido contra el Racing en la segunda jornada de La Liga de España.

El acto se llevó a cabo en el Camp Nou, el centrocampista se refirió a como decidió su adiós del club, como valora la temporada y el agradecimiento inmenso que se lleva de la grada y sus compañeros.

En un acto en el que hubo humor, risas, emoción, recuerdos... Busquets junto a su familia que también lucían con los colores del club, el catalán se ha sentó en el centro del campo, con todos los trofeos que había ganado.

Muchas personalidades estuvieron junto a Busquets, como Laporta, y toda su junta directiva, Puyol, Piqué, Bojan y también a través de videos les enviaron mensajes emotivos, Luis Suárez, Lionel Messi Guardiola, Iniesta, David Villa, Luis Enrique, entre otros.

Busquets, se dirigió a los presentes diciendo: "Quería esperar hasta el Mundial, tenía claro que era el último y cerrar la carpeta de la selección y centrarme en el Barça y decidir. En enero vi pros y contras. Hablé con mi mujer y no ha sido fácil. Es el club de mi corazón, llevo aquí desde los 15 años, no me he movido. Venía a entrenar, con los compañeros y el staff diciéndome que debía renovar, como mínimo un año más. Al final ves cosas, piensas diferente y llega un momento que dices, llevo 15 años, soy un privilegiado, estoy en el mejor club del mundo. Hasta aquí. Me gustaría una experiencia nueva".

También aprovecho la oportunidad de agradecer al club con estas palabras: "Ven que se va alguien de la casa, con una trayectoria y que lo ha dado todo. No me he marchado con un triplete, como Xavi, pero ganar la Liga y la Copa, como capitán, me llena. Me voy lleno con el reconocimiento general y la satisfacción de haber ayudado a todo el mundo. He pensado en todo el mundo antes que en mí. Me voy satisfecho, contento, lleno y privilegiado".

"Siempre me ha dado seguridad. Broma la justa. Es una persona de bien. Nunca pierde los papeles. Es una persona que me gusta tener al lado. Busi ha sido la excelencia. Sí que es verdad que ha sido el único jugador más lento que yo. Es imposible rajar de él. Ha rozado el 10. Quemamos todos los cartuchos para que siguiera, pero, pensando en el amigo, es el momento", ha afirmado el técnico. "Se seguirá escribiendo con letras de oro esta historia de amor de Busquets con el Barça", ha dicho Laporta. En los últimos minutos del acto de despedida.

Sergio Busquets jugó 718 partidos con el primer equipo del FC Barcelona, de los cuales ha sido titular en 643 ocasiones, entre 2008 y 2023.

Anotó 18 goles con el primer equipo del conjunto azulgrana. Además, ha repartido 43 asistencias.

Busi ha ganado 500 de esos encuentros, ha empatado en 128 y perdido 90.

Sergio Busquets ha ganado 31 títulos con el Barcelona:

· 8 Ligas

· 7 Copas del Rey

· 7 Supercopas de España

· 3 Champions League

· 3 Supercopas de Europa

· 3 Mundial de Clubes