Sergio Rico: Así está la salud del guardameta español luego de caerse de un caballo

El guardameta español, Sergio Rico sigue internado en un hospital de Sevilla, donde se recupera de una caída que sufrió desde un caballo el pasado fin de semana en la Romería del Rocío de Huelva en España.

El estado de Sergio Rico de 29 años de edad se mantiene sin cambios significativos, en stos momentos está sedado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

¿Cómo ocurrió todo?

Sergio Rico sufrió una caída a caballo a primera hora del domingo y el animal le golpeó en la zona del cuello. Tuvo que ser trasladado en helicóptero a Sevilla, donde permanece ingresado a la espera de conocer en los próximos días cuál es la evolución de sus lesiones. Rico sufre un traumatismo craneoencefálico.

El lunes 29 de mayo su familia emitió un comunicado en el que señalaba que el guardameta se encontraba en buenas manos pero tenían que actuar con prudencia, durante las próximas 48 horas.

La esposa de Sergio Rico, Alba Díaz, colocó en sus redes sociales un mensaje muy emotivo para su esposo: "no me dejes sola mi amor porque te juro que yo no puedo, ni sé vivir sin ti", te estamos esperando mi vida, te amamos tanto".

Este martes Alba Díaz volvió a visitar a Sergio al hopital y atendió a los medios de comunicación apostados en el hospital Virgen del Rocío: "No puedo decir nada. No puedo decir nada", dijo Alba a su llegada al hospital, visiblemente afectada por lo que están viviendo hoy día.

A su salida del nosocomio, Díaz volvió a conversar con la prensa donde comentó que el guardameta estaba estable, pero rompió a llorar en medio de las cámaras, "Muchas gracias. Os agradezco muchísimo el cariño, de verdad. Gracias", sostuvo finalmente Alba Díaz.

La carrera de Sergio Rico.

Sergio Rico nació el 1 de septiembre de 1993 en Sevilla, España. A lo largo de su carrera, ha jugado tanto en clubes nacionales como internacionales, así como en la selección nacional española.

Rico comenzó su carrera juvenil en las categorías inferiores del Sevilla FC, uno de los clubes más importantes de su ciudad natal. Debutó en el primer equipo en 2014, y rápidamente se estableció como el portero titular. Durante su tiempo en el Sevilla, Rico fue parte del equipo que ganó tres veces consecutivas la UEFA Europa League, en las temporadas 2013-2014, 2014-2015 y 2015-2016.

Su destacada actuación con el Sevilla le permitió ganarse un lugar en la selección nacional española. Debutó con la selección en 2016 y fue parte del equipo que participó en la Eurocopa 2016 en Francia.

En el verano de 2018, Rico fichó por el Fulham FC de la Premier League inglesa en calidad de préstamo. Sin embargo, su estancia en el club inglés no fue del todo exitosa y regresó al Sevilla FC al final de la temporada.

Después de su regreso, Rico alternó entre ser el portero titular y suplente en el Sevilla. En enero de 2021, fue cedido al París Saint-Germain (PSG) para la segunda mitad de la temporada 2020-2021 donde actualmente es el suplente de Gianluigi Donnarumma.