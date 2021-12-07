Sudamericanos en Europa: Messi supera a Pelé y De Paul marca su primer gol con el Atlético

El delantero argentino Lionel Messi firmó un 'doblete' en el triunfo del PSG ante el Brujas belga (4-1) y llegó a 758 goles en partidos oficiales, superando la marca de Pelé (757).

En Portugal, el también argentino Rodrigo De Paul convirtió su primer tanto con la camiseta del Atlético de Madrid para sellar el triunfo ante el Porto (3-1).

Además, el también argentino Ángel Correa estrenó su casillero goleador en la presente temporada de Champions League para marcar el segundo tanto del conjunto rojiblanco.

- Messi se apunta una nueva marca -

El argentino Lionel Messi cerró la Fase de Grupos de la Champions League con un doblete en el triunfo del PSG ante el Brujas de Bélgica (4-1), mismo que le valió un récord personal más.

La 'Pulga', que suma cinco anotaciones en la presente temporada de la competición europea, llegó a 758 goles en partidos oficiales y superó la marca del astro brasileño Pelé (757) en la tabla de goleadores históricos.

Messi marcó el tanto con el que igualó la marca de 'O Rei' Pelé para poner el 3-0 parcial en el marcador antes del descanso (38). Un zurdazo marca de la casa desde fuera del área que dejó sin posibilidades a Simon Mignolet en la puerta del cuadro belga.

Bien entrada la segunda mitad (76), el argentino sentenció con el cuarto tanto del cuadro parisino desde el punto penal tras ser derribado dentro del área.

Messi llegó a 125 goles en 158 partidos disputados en la Champions League y se mantiene como el segundo máximo goleador de la competición por detrás de Cristiano Ronaldo (140).

Por su parte, el volante argentino Ángel Di María registró su primera asistencia en el torneo, un pase para que Kylian Mbappé pusiera el 2-0 en el electrónico apenas comenzado el encuentro (7).

El 'Fideo' completó 71 minutos antes de ser sustituido por su compatriota Leandro Paredes. En tanto, Mauro Icardi ingresó al terreno de juego en la recta final del encuentro (83) para reemplazar al atacante francés Mbappé.

PSG cerró la Fase de Grupos como segundo clasificado en el sector A con once unidades, una menos que el líder Manchester City (12).

- De Paul certifica el pase a octavos -

El Atlético de Madrid consiguió su boleto a los octavos de final de la Champions League tras imponerse a Porto (3-1) a domicilio.

Los argentinos Rodrigo De Paul y Ángel Correa brillaron con luz propia al marcar un tanto cada uno, ambos en tiempo de compensación.

'Angelito', que nuevamente ingresó de cambio en la segunda mitad (66), fue el encargado de poner el 2-0 en el tanteador al filo del minuto 90 con una gran definición por lo bajo para poner el broche de oro a un contragolpe letal del equipo de Diego Pablo Simeone.

Dos minutos después, De Paul firmó el tercer tanto del conjunto visitante con un disparo a quemarropa, asegurando así la clasificación del cuadro rojiblanco a octavos de final a pesar de haber sufrido tres derrotas en seis partidos.

"Sabíamos que nos jugábamos la clasificación, pero creo que el equipo dio una muestra de lo que somos. Estamos muy felices", dijo Rodrigo De Paul tras marcar su primer tanto como jugador del Atlético de Madrid.

Por otro lado, el uruguayo Luis Suárez partió de inicio pero tuvo que abandonar el terreno de juego antes de cumplirse el primer cuarto de hora (13) debido a una lesión.

El brasileño Matheus Cunha fue el encargado de reemplazar al 'Pistolero' y permaneció en la cancha hasta el minuto 83, cuando el 'Cholo' envió a su compatriota Renan Lodi en su lugar para reforzar la línea defensiva.

Por parte del cuadro local, el colombiano Luis Díaz salió de inicio y disputó los 90 minutos del encuentro, mientras el defensor brasileño Wendell ingresó de cambio pasada la hora de juego (63) y apenas completó siete minutos antes de ser expulsado por una dura entrada sobre Correa.

El arquero argentino Agustín Marchesín, que se encontraba en el banco de suplentes, también vio la tarjeta roja por protestar.