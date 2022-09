Totti rompe el silencio y acusa a su exmujer de haberle vaciado la caja fuerte

El pasado mes de julio, la alta sociedad italiana quedó conmocionada con el anuncio de la separación entre el excapitán de la Roma y Campeón del Mundo con Italia, Francesco Totti y su mujer Ilaria Blasi tras salir a relucir traiciones e infidelidades por parte de ambos.

La prensa italiana comenzó a especular sobre un presunto romance extramarital del exjugador con Noemi Bocchi, además de desvelar que Ilasy Blasi habría estado viéndose íntimamente con otro hombre desde hace más de año y medio.

Pues bien, dos meses después, el jugador ha roto el silencio y habla sobre las razones que llevaron al matrimonio a la separación.

"Dije que me iba a callar y así lo hice, pero he leído demasiados bulos en las últimas semanas que han hecho sufrir a mis hijos", señala en declaraciones al Corriere della Sera. Sobre cuando comenzó la crisis de la pareja, el exjugador explica que estalló entre marzo y abril de 2021, si bien reconoce que hacía ya tiempo que no estaban como antes.

"He vivido un periodo difícil, primero porque deje de jugar. Luego vino la muerte de mi padre por covid, y justo cuando más necesitaba a mi mujer, no estaba”, añade. A pesar de estas palabras, Totti también hace autocrítica: “Yo también tengo faltas. Debería haberle prestado más atención a ella”.

“En septiembre del año pasado me empezaron a llegar los rumores de que Ilary tenía otro. Efectivamente, más de uno. Y luego descubrí mensajes en su teléfono, algo así como ‘nos vemos en el hotel, es más prudente por mi parte’”, señala en declaraciones para el citado medio. “Caí en una depresión y salí de ella gracias a Noemi Bocchi, que es todo lo contrario a Ilary”, añade respecto al inicio de su relación con su actual pareja.

Apunto de llegar a los tribunales

La actual relación entre Totti e Ilary es de lo más tensa. Incluso están a punto de llegar a los tribunales ya que no consiguen llegar a un acuerdo sobre la separación. En este marco, el exfutbolista da una serie de inesperados detalles que están dando mucho que hablar en Italia. “Ilary me quitó mi colección de relojes, también hay algunos Rolex de gran valor”, explica. “Vació las cajas de seguridad con su padre”, añade.