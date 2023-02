UEFA Europa League: Escándalo en partido entre PSV y Sevilla

El Sevilla se clasificó para octavos de final de la Europa League, este jueves, pese a sufrir y perder 2-0 en el campo del PSV Eindhoven en la vuelta de los play-off del segundo torneo continental.

El equipo andaluz hizo buena su victoria 3-0 de la ida para conseguir el pase a la siguiente fase de la Europa League, aunque los goles de Luuk de Jong (77) y Fabio Silva (90+5) dieron emoción a los últimos minutos del partido.

Pero uno de los momentos más angustiosos fue cuando el guardameta del Sevilla Marko Dmitrovic tuvo que enfrentarse a un fanático holandés cuando el marcador estaba 1-0 en favor del PSV.

Supporter van PSV liep in de extra tijd het veld op om de doelman van Sevilla in de rug aan te vallen pic.twitter.com/WMA8iGMbj1 — AFQ (@AFQ_29) 23 de febrero de 2023

El portero del Sevilla redujo al aficionado hasta que la policía entró al campo para llevárselo detenido, Dmitrovic después del juego declaró: "si alguien me ataca me voy a defender. Me agredió, conseguí reducirle, estuve en el suelo un momento hasta que vino la seguridad. No le voy a dar más importancia al gesto. No se lo merece. Este tío quiere protagonismo y no se lo voy a dar. Esto pasa en el fútbol y espero que se castigue como se debe hacer siempre".

"Me callo para no decir la verdad sobre lo que le quería hacer. Me di cuenta de donde estoy y una agresión no es bienvenida. Estoy contento por lograr concentrarme y tranquilizarme en ese mismo momento".

"Pensaba que iba suspender el partido y por eso tranquilicé a todo el mundo. Pero lo importante al final es que hemos pasado. Este ya no es nuestro mundo", finalizó el guardameta Marko Dmitrovic.