Panamá/¡Bienvenidos al en vivo del partido de playoffs del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF)! Esta noche, el Alianza FC y el Club Deportivo Universitario se enfrentan en un emocionante duelo a todo o nada desde el Estadio Los Andes.

Los pericos llegan con la ilusión de avanzar a las semifinales tras una destacada fase regular, mientras que los universitarios buscarán dar la sorpresa y continuar su camino hacia la gran final del fútbol panameño. El ambiente en el estadio promete ser electrizante, con ambas aficiones apoyando sin descanso a sus equipos.

Te invitamos a disfrutar minuto a minuto de todas las acciones, goles, jugadas destacadas y reacciones del encuentro decisivo entre Alianza FC y Universitario, un choque que promete emociones, intensidad y fútbol del más alto nivel en la LPF Clausura 2025.