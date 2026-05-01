LPF Clausura 2026: Dos conferencias definen clasificados en una última jornada de alta tensión

Panamá/La Liga Panameña de Fútbol disputará este sábado 2 de mayo la jornada 16 del Torneo Clausura 2026, fecha que pondrá fin a la fase regular y que definirá a los equipos clasificados a semifinales y playoffs en ambas conferencias.

El formato del campeonato establece que el primer lugar de cada conferencia avanza directamente a semifinales, mientras que el segundo y tercer puesto disputarán los playoffs, instancia que completará el cuadro de semifinalistas.

Con numerosos escenarios aún abiertos, la última jornada promete emociones en simultáneo en todo el país.

Conferencia Oeste: cuatro equipos llegan con opciones

La Conferencia Oeste tendrá a cuatro clubes peleando por tres cupos disponibles a la siguiente ronda.

Tabla de posiciones Oeste

Veraguas United – 22 pts CAI – 20 pts Unión Coclé – 20 pts San Francisco FC – 17 pts Universitario – 14 pts Herrera FC – 8 pts

Partidos del Oeste (4:00 p.m.)

Unión Coclé vs Herrera FC – Estadio Virgilio Tejeira

– Estadio Virgilio Tejeira San Francisco FC vs Club Deportivo Universitario – Estadio Agustín “Muquita” Sánchez

– Estadio Agustín “Muquita” Sánchez Veraguas United vs CAI – Estadio Toco Castillo

El compromiso más atractivo será el enfrentamiento directo entre Veraguas United y CAI, choque que podría definir al clasificado directo a semifinales en la conferencia.

Unión Coclé, igualado en puntos con el CAI, buscará aprovechar su duelo ante Herrera FC para asegurar su boleto y mantenerse en la lucha por el liderato.

Mientras tanto, San Francisco FC necesita ganar y esperar una combinación favorable para ingresar a puestos de clasificación.

Conferencia Este: cinco clubes siguen con vida

En la Conferencia Este, cinco equipos mantienen opciones de avanzar a la siguiente fase en una lucha que promete extenderse hasta el pitazo final.

Tabla de posiciones Este

Plaza Amador – 28 pts Alianza FC – 24 pts UMECIT FC – 22 pts Tauro FC – 21 pts Árabe Unido – 21 pts Sporting SM – 18 pts

Partidos del Este (8:30 p.m.)

Árabe Unido vs Plaza Amador – COS Sports Plaza

– COS Sports Plaza UMECIT FC vs Tauro FC – Estadio Agustín “Muquita” Sánchez

– Estadio Agustín “Muquita” Sánchez Alianza FC vs Sporting SM – Estadio Rommel Fernández Gutiérrez

Aunque Plaza Amador ya parte con ventaja como líder, todavía debe asegurar matemáticamente el primer lugar frente a un Árabe Unido que necesita sumar para sostener sus aspiraciones.

Alianza FC, UMECIT FC, Tauro FC y el propio Árabe Unido también pelean por posiciones de clasificación, mientras que Sporting San Miguelito llega con opciones matemáticas de entrar a playoffs dependiendo de una combinación de resultados.

TVMAX llevará uno de los partidos clave

El duelo entre Alianza FC y Sporting San Miguelito, programado en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, será transmitido por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube de TVMAX Panamá.

Todo por decidir en 90 minutos

La jornada 16 del Clausura 2026 definirá este sábado el destino de nueve equipos que aún mantienen aspiraciones de avanzar en la LPF.

Con semifinales directas, puestos de playoffs y eliminaciones en juego, el cierre de la fase regular promete una tarde y noche cargadas de dramatismo en el fútbol panameño.