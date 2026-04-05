LPF resultados | Plaza Amador se quedó con el segundo Clásico Nacional del Torneo Clausura 2026

Panamá/La Liga Panameña de Fútbol vivió una nueva edición del Clásico Nacional, en el marco de la jornada 12 del Torneo Clausura 2026, dejando como gran protagonista a Plaza Amador, que se impuso por la mínima ante su eterno rival, Tauro FC.

En un partido intenso y muy disputado, los llamados leones del Plaza Amador lograron marcar la diferencia gracias a la experiencia de Alberto “Negrito” Quintero, quien al minuto 64 convirtió el único tanto del encuentro desde el punto penal. El gol desató la celebración de los placinos, que supieron sostener la ventaja hasta el pitazo final frente a unos albinegros del Tauro FC que lo intentaron, pero sin efectividad.

Con este importante triunfo en el Clásico Nacional, Plaza Amador no solo se queda con el orgullo, sino que además asume el liderato de la Conferencia del Este al sumar 23 puntos, consolidándose como uno de los equipos más sólidos del campeonato.

En otros resultados de la jornada, el San Francisco FC consiguió una valiosa victoria de 1-0 ante Veraguas United, gracias a un gol de Ronaldo Dinolis, en un encuentro donde los chorreranos mostraron orden y contundencia. Por su parte, UMECIT FC y Alianza FC protagonizaron un empate 1-1; los goles fueron obra de Carlos Rodríguez para los “pericos” y Jesús Araya para los umecistas.

La acción de la jornada 12 del Torneo Clausura 2026 continúa este domingo con dos compromisos atractivos. Desde las 4:00 p.m., Unión Coclé se enfrentará al Club Atlético Independiente (CAI) en el estadio Virgilio Tejeira, en un duelo clave por la tabla. Más tarde, a las 6:15 p.m., el Deportivo Árabe Unido chocará ante Sporting San Miguelito en el COS Sports Plaza, en otro partido que promete emociones.

Así, la LPF sigue avanzando con una jornada cargada de emociones, goles y movimientos importantes en la tabla de posiciones.