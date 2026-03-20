LPF | Con el choque San Francisco FC vs Tauro FC inicia la jornada 10 del Torneo Clausura

Panamá/La Liga Panameña de Fútbol (LPF) entra en un momento clave con la disputa de la jornada 10 del Torneo Clausura 2026, donde cada punto comienza a pesar en la lucha por la clasificación.

Uno de los encuentros más atractivos de la fecha será el choque entre el San Francisco FC y el Tauro FC, dos equipos históricos que atraviesan momentos distintos, pero con la misma urgencia de sumar.

El conjunto “monje” llega ubicado en la quinta posición de la Conferencia Oeste con 7 puntos, producto de una victoria, cuatro empates y cuatro derrotas. Además, suma 12 goles a favor y 17 goles en contra, reflejando problemas defensivos que han condicionado su rendimiento en este Clausura 2026. Por su parte, Tauro FC se encuentra en la quinta casilla del Este con 11 unidades, con un balance más equilibrado: nueve goles anotados y nueve recibidos.

Este enfrentamiento no solo representa tres puntos en disputa, sino también la oportunidad de recuperar confianza y meterse de lleno en la pelea por los puestos de clasificación. Para San Francisco FC será clave hacerse fuerte en casa, mientras que Tauro FC intentará aprovechar su orden táctico para sacar un resultado positivo como visitante.

En la tabla de posiciones, la Conferencia Este es liderada por Alianza FC con 16 puntos, seguido de Plaza Amador y Sporting San Miguelito, ambos con 14 unidades. Más abajo aparece UMECIT FC con 12 puntos, mientras Tauro FC cierra el grupo de los cinco primeros.

En el Oeste, el liderato lo comparten el Club Atlético Independiente y Unión Coclé, ambos con 14 puntos, aunque el CAI cuenta con mejor diferencia de goles. Veraguas United ocupa la tercera plaza con 12 unidades, seguido por Club Deportivo Universitario con 8. San Francisco FC, junto a Herrera FC, completa la tabla con 7 puntos.

La jornada 10 continuará el sábado 21 de marzo con dos compromisos de alto interés. A las 6:15 p.m., el CAI recibirá a Plaza Amador en el estadio Agustín “Muquita” Sánchez de La Chorrera, en un duelo directo entre aspirantes al liderato. Más tarde, a las 8:30 p.m., Deportivo Árabe Unido se medirá ante Club Deportivo Universitario en el COS Sports Plaza.

El domingo 22 de marzo, la acción seguirá con el choque entre Unión Coclé y Alianza FC desde las 4:00 p.m. en el estadio Virgilio Tejeira. Luego, a las 6:15 p.m., Sporting San Miguelito enfrentará a Veraguas United en el COS Sports Plaza.

Finalmente, la jornada se cerrará el lunes 23 de marzo con el partido entre UMECIT FC y Herrera FC, programado para las 8:30 p.m. en el COS Sports Plaza.

Con una tabla apretada en ambas conferencias, la LPF vive semanas decisivas donde cada resultado puede marcar el rumbo de los equipos. El duelo entre San Francisco FC y Tauro FC será, sin duda, uno de los grandes focos de esta jornada vibrante del fútbol panameño.