Panamá/Este viernes 12 de junio, el SoFi Stadium de Los Ángeles es el escenario de la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en Estados Unidos, con un espectáculo musical previsto para iniciar 90 minutos antes del partido entre Estados Unidos y Paraguay. El imponente estadio fusionará música, cultura pop y tecnología de vanguardia en un despliegue que cierra el histórico ciclo de tres inauguraciones del torneo en menos de 48 horas.

El cartel artístico confirmado para el espectáculo incluye a Katy Perry, Anitta, LISA de Blackpink, Future, Rema y Tyla. La transmisión en televisión abierta estará disponible por FOX y Telemundo, mientras que en streaming puede seguirse a través de Peacock, fuboTV, Hulu + Live TV y YouTube TV. La ceremonia arranca a las 7:30 p.m. ET / 4:30 p.m. PT, exactamente 90 minutos antes del debut de la selección estadounidense ante Paraguay en el Grupo D del Mundial 2026.