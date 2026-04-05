LPF resultado | Unión Coclé y Club Atlético Independiente firman un empate sin goles, pero con emociones

Panamá/El partido entre Unión Coclé y el CAI terminó sin goles, pero no sin emociones. Fue un duelo vibrante, con llegadas en ambos arcos y un ritmo que mantuvo a la afición expectante hasta el último minuto.

La falta de efectividad en la definición y la solidez defensiva de ambos equipos fueron los factores determinantes para que el marcador no se moviera.

El Unión Coclé, sorprendente líder de la Conferencia del Oeste, volvió a mostrar carácter y ambición ofensiva, generando más ocasiones que su rival. Sin embargo, se topó con la figura de Alex Rodríguez, portero del CAI, que respondió con seguridad cada vez que fue exigido. Por su parte, el CAI apostó a la resistencia defensiva y a buscar espacios en contragolpes, aunque sin lograr concretar.

Este empate mantiene a Unión Coclé en la cima con 16 puntos, mientras que el CAI se queda muy cerca, en la segunda posición con 15 unidades. La lucha por el liderato se mantiene abierta, pero Coclé sigue firme en la punta y confirma que su campaña no es casualidad.

Detalles del partido

La posesión de balón reflejó el dominio de Coclé, con un 55% contra 45% del CAI. Los locales también fueron más incisivos en ataque: 11 disparos totales, de los cuales 3 fueron a portería, frente a los 5 intentos del CAI, ninguno de ellos con dirección al arco. La falta de puntería fue evidente, pero también lo fue la disciplina defensiva de ambos conjuntos.

En cuanto a balones parados, Coclé generó más peligro con 7 tiros de esquina, mientras que el CAI tuvo 4. La intensidad del juego también se reflejó en las amonestaciones: 2 tarjetas amarillas por lado, muestra de un partido disputado con fuerza y compromiso.

Aunque el marcador quedó en blanco, el espectáculo estuvo presente. Unión Coclé reafirma su condición de líder y equipo revelación, mientras el CAI demuestra que tiene argumentos para pelear hasta el final. La falta de efectividad fue el único obstáculo para que el público celebrara goles, pero el empate deja abierta la batalla por la cima de la conferencia.

Bienvenidos al minuto a minuto del emocionante duelo entre Unión Coclé vs Club Atlético Independiente, correspondiente a la jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol.

Desde el Estadio Virgilio Tejeira, se vive un choque clave en la Conferencia del Oeste, donde ambos equipos llegan con aspiraciones altas en la tabla.

El Unión Coclé salta al terreno de juego como líder con 15 puntos, siendo la gran revelación del campeonato. El conjunto “benjamín” ha demostrado carácter y competitividad en su primera experiencia en la máxima categoría, respaldado por su goleador Mario Carmona, quien suma 3 tantos en el torneo.

Por su parte, el CAI (Club Atlético Independiente) se ubica en la tercera posición con 14 unidades, muy cerca de la cima y listo para dar el golpe como visitante. El equipo cuenta con una ofensiva peligrosa liderada por Davis Contreras y Jafet Obando, ambos con 4 goles, compartiendo el liderato goleador del club.

Todo está listo para un partido vibrante, con puntos importantes en juego y dos equipos que quieren consolidarse en lo más alto del Oeste. ¡Acompáñanos y no te pierdas ningún detalle de este gran encuentro!