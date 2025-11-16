Panamá/¡Muy buenas tardes, fanáticos del fútbol panameño! Les damos la más cordial bienvenida a esta semifinal del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol, donde Alianza FC y San Francisco FC se enfrentan en un duelo cargado de historia, tensión y ambición.

El escenario está listo para un choque de estilos y emociones. Alianza FC, conocido como Los Pericos, llega tras una eliminatoria dramática frente al Club Deportivo Universitario, donde solo la definición por penales les abrió las puertas a esta instancia. Bajo la dirección de Jair Palacios, el equipo mostró durante la fase regular un fútbol sólido y equilibrado: 28 puntos, 25 goles a favor y apenas 19 en contra, reflejo de una identidad que combina ataque asociativo con defensa organizada. En ofensiva, destacan nombres como John Jairo Alvarado (7 goles), Reyniel Perdomo (6) y Reynaldinho Verley (5), quienes hoy buscarán volver a ser protagonistas.

Del otro lado, el poderío del líder del Oeste: San Francisco FC. Los Monjes de La Chorrera dominaron su conferencia con autoridad, sumando 25 puntos y un rendimiento constante que los consolidó como líderes indiscutibles. Su juego colectivo les permitió marcar 21 goles y recibir solo 16, mostrando una defensa férrea y un ataque plural. Con figuras como Guillermo Benítez, Miguel Camargo y el experimentado Rolando Blackburn —todos con 3 goles en el torneo—, San Francisco presenta un arsenal ofensivo distribuido que representa un reto táctico para cualquier rival.

Hoy, el fútbol panameño nos regala un partido que promete intensidad, estrategia y emoción de principio a fin. ¡Prepárense para vivir cada jugada, cada gol y cada instante de esta semifinal que definirá quién avanza a la gran final del Clausura 2025!