LPF pone a la venta los boletos para la final del Torneo Clausura 2024

Panamá/La Liga Panameña de Fútbol informa que ya se encuentran a la venta los boletos para la Final del Torneo Clausura 2024 en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez el próximo 30 de noviembre a las 6:15 pm.

Entramos en la recta final del Torneo Clausura de la LPF y la emoción crece cada vez más por conocer a los finalistas de esta edición. El coloso de Juan Díaz se vestirá de gala nuevamente para acoger la final del torneo y ya están disponibles los primeros boletos que saldrán a la venta con una gran promoción.

El sistema de venta será exclusivamente digital en esta plataforma. Esta será la primera etapa de venta de boletos, posteriormente habrán más etapas con boletos disponibles.

Boletos Combo Birrriosos 3×20$

En esta promoción podrás adquirir tres boletos por 20 dólares que serán válidos para las gradas ESTE y OESTE del estadio Rommel Fernández.

Esta promoción tendrá cantidades limitadas a la venta y será válida desde el 30 de octubre hasta el 17 de noviembre o hasta agotar existencias.

Niños y menores de edad

Por cuestiones de capacidad y seguridad, todo menor de edad que ocupe un asiento debe tener su boleto para poder ingresar al estadio.

Precio regular para la final

Grada Oeste: B./15.00 *

B./15.00 Grada Este: B./15.00*

*Más cargos por servicio

Expectativas

Después de una jornada 15 que trajo consigo resultados decisivos y llenos de emoción para los clubes. La jornada 16 promete ser una fecha decisiva para definir los lugares en los playoffs. En la Conferencia del Este, Plaza Amador (29 puntos) buscará afianzarse como líder, pero Deportivo Árabe Unido (26 puntos) y Sporting San Miguelito (26 puntos) no dejarán de presionar. Tauro FC (23 puntos), por su parte, jugará con la mentalidad de "todo o nada", sabiendo que un triunfo podría ser la diferencia entre clasificar o quedarse en el camino.

En la Conferencia del Oeste, CAI (28 puntos) ya tiene su pase a las semifinales, pero la verdadera lucha estará en los puestos restantes. Universitario (22 puntos) intentará asegurar su clasificación, aunque deberá estar atento al rendimiento de Veraguas United (19 puntos) y UMECIT FC (16 puntos), quienes podrían arrebatarle la clasificación en caso de tropiezos.

La última jornada del Torneo Clausura 2024 será definitiva y cargada de emoción, con varios equipos jugándose su permanencia en la competición. Los fanáticos del fútbol panameño estarán atentos a cada resultado, ya que esta temporada ha demostrado que cualquier cosa puede suceder en el campo de juego.

Los partidos de esa fecha en el Oeste son: San Francisco FC vs UMECIT FC, Veraguas United vs CD Universitario, Herrera FC vs CAI. Todos esos encuentros iniciarán a las 4:00 pm.

En el Este jugarán Potros del Este vs Tauro FC (trasmitirá TVMAX), Alianza FC vs Sporting SM y Árabe Unido vs Plaza Amador. Todos iniciarán a las 8:30 pm.

La próxima semana, los seguidores de estos clubes tendrán en la jornada final la oportunidad de ver cómo se define el destino de sus equipos favoritos, en un cierre que promete grandes emociones en el balompié panameño.

Información de LPF