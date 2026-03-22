LPF resultados | Plaza Amador y Deportivo Árabe Unido dieron cátedra en la jornada 10

Este lunes 23 de marzo desde las 8:30 pm UMECIT FC vs Herrera FC EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La Liga Panameña de Fútbol (LPF) continúa su curso en el Torneo Clausura 2026, dejando resultados clave que comienzan a perfilar la lucha por la clasificación en ambas conferencias.

En el Estadio de La Chorrera, el Plaza Amador consiguió un valioso triunfo por 0-1 sobre el Club Atlético Independiente (CAI), gracias a una anotación del líder goleador del torneo, José Gasper Murillo (6 goles). El popular "Gasper" volvió a ser determinante, consolidándose como la gran figura ofensiva de la temporada.

Con esta victoria, el Plaza Amador se coloca como líder momentáneo de la Conferencia Este con 17 puntos, a la espera del resultado entre Alianza FC y Unión Coclé. Por su parte, el CAI se mantiene como colíder en el Oeste junto a Unión Coclé, ambos con 14 unidades, en una cerrada disputa por la cima.

En otro compromiso de la jornada, el Deportivo Árabe Unido (DAU) logró una importante victoria 1-0 sobre el CD Universitario, con gol de Rubén Collymore, quien marcó su primer tanto de la campaña.

Este resultado permite al DAU escalar hasta la quinta posición del Este con 13 puntos, manteniéndose en la pelea por los puestos de clasificación, a la espera del duelo entre UMECIT FC y Herrera FC, ya que UMECIT suma 12 unidades y podría superarlos.

Mientras tanto, el CD Universitario se ubica en la cuarta posición de la Conferencia Oeste con 8 puntos, obligado a reaccionar en las próximas jornadas si quiere mantenerse en la contienda.

La LPF Clausura 2026 sigue mostrando un torneo competitivo y parejo, donde cada punto puede marcar la diferencia en la lucha por avanzar a la siguiente fase.