LPF: Descubre qué partido transmitirá TVMAX en la Jornada cinco

La Liga Panameña de Fútbol y su Torneo Clausura 2023 se activa este fin de semana con partidos de la Jornada 5 donde sigue la batalla por conquistar las conferencias del Este y Oeste.

Este viernes 18 de agosto por las pantallas de TVMAX el "match" entre Plaza Amador y Deportivo Árabe Unido, duelo de campeones donde la realidad de uno no es igual a la del otro. Un Plaza Amador que pasa por un buen momento, viene de derrotar a uno de los más duros, Sporting San Miguelito 4-2. Por otro lado el expreso azul ya no tiene al míster Julio Dely Valdés quien no pudo acar a flote el proyecto azul, vienen de caer 0-4 ante el Tauro FC en a pasada jornada.

Para el sábado 19 de agosto sigue la actividad con tres partidos, el primero Universitario vs San Francisco FC en el estadio Universidad Latina de Penonomé desde las 4:00 pm, los universitarios vienen de un gran partido en la Copa Centroamericana donde ganaron 4-1 a Jocoró. Los monjes por su parte vienen de empatar en casa ante el Atlético Chiriquí 0-0.

Otro partido sabatino será el Atlético Chiriquí vs Herrera FC en el estadio San Cristóbal de la ciudad de David desde las 6:15 pm. los chiricanos tomaraon una leve bocanada tras empatar sin goles con San Francisco y Herrera FC con buen performance este torneo viene de vencer a UMECIT 1-2 en Atalaya.

El partido que cierra la jornada de sábado será CAI vs UMECIT desde las 8:30 pm en el estadio Agustín "Muquita" Sánchez de La Chorrera. CAI con destaca actuación en Copa Centroamericana viene de golear a Xelajú en Guatemala 1-3 y UMECIT tartará de revertir la resta de la jornada 4 al caer 1-0 ante Herrera FC.

Para el domingo 20 de agosto desde las 4:00 pm duelo parejo entre Tauro FC y Alianza FC en el estadio profesor Javier Cruz del colegio Artes y Oficios. Los albinegros con buena campaña vienen de golear al Deportivo Árabe Unido de Colón 0-4 y Alianza FC viene de sumar tres puntos ante Potros del Este 2-1.

El cierre de la jornada 5 del Torneo Clausura 2023 será Sporting San Miguelito vs Potros del Este desde las 6:15 pm. Los académicos vienen de un triunfo motivador en la Copa Centroamericana, superaron a Verdes FC de Belice 4-0 y los Potros del Este vienen de caer ante Alianza 2-1.

Así está la tabla de posiciones en la Conferencia del Este y Oeste