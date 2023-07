LPF: Así será la jornada 1 del Torneo Clausura 2023 de la Liga Panameña de Fútbol

La espera terminó, el Torneo Clausura 2023 arranca este fin de semana con choques de alto calibre en distintos estadios del país.

Este viernes 21 de julio los clubes del Sporting San Miguelito y Tauro FC jugarán en el estadio de Los Andes desde las 8:00 pm duelo que trae como novedad dos nuevos entrenadores en cada uno de los oncenos, los académicos traen al español David Dóniga y por parte de la albinegra a la leyenda Felipe Baloy.

Sporting San Miguelito terminó el Torneo Apertura 2023 líder de la Conferencia del Este con 27 puntos y llegaron a las semifinales donde perdieron justamente con el Tauro FC en partidos de ida y vuelta.

Tauro fue finalista luego de sobrevivir a los playoffs y semifinales, en la final perdieron ante el CAI actuales campeones del Torneo Apertura 2023.

Para el sábado la jornada se amplía con tres partidos, Potros del Este vs Plaza Amador en el estadio Javier Cruz del lcolegio Artes y Oficios desde las 4:00 pm luego a las 6:00 pm jugarán Herrera FC vs CAI en el estadio de los MIlagros en Monagrillo, provincia de Herrera y cierran la jornada sabatina UMECIT vs San Francisco en el estadio Rommel Fernández desde las 8:30 pm.

Para el domingo 23 de julio las pantallas de TVMAX se engalanan con el juego Deportivo Árabe Unido vs Alianza desde las 4:00 pm en el estadio Armando Dely Valdés de la ciudad de Colón.

El expreso azul viene de quedar en el quinto puesto de la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2023 y esperan poder ser serios contendientes para este Torneo Clausura 2023.

Mientras que los dirigidos por Jair Palacios, esperan sacar un resultado positivo ante el Deportivo Árabe Unido. Los pericos ocuparon el sexto puesto en la Conferencia del Este en el Torneo Apertura 2023.

En Penonomé se cerrará la jornada 1 con el partido entre Universitario y Atlético Chiriquí desde las 6:15 pm en el estadio de la Universidad Latina.