Accidente Washington: Campeones del mundo del patinaje iban en el vuelo 5342

El mundo del deporte se vio sacudido por una tragedia aérea en Estados Unidos, donde un avión comercial chocó contra un helicóptero militar en las afueras de Washington, cobrando la vida de varias estrellas del patinaje artístico.

Entre los 64 pasajeros del avión, se encontraba la pareja Evgenia Shishkova (52 años) y Vadim Naumov (55), campeones mundiales de patinaje en 1994 con la selección de Rusia.

El Kremlin expresó su pesar por lo ocurrido, aunque no mencionó a los ex campeones, respondiendo afirmativamente cuando se les preguntó sobre su presencia en el vuelo. Los rescatistas han logrado recuperar los cuerpos de 27 pasajeros del avión y uno del helicóptero, pero las autoridades no creen que haya sobrevivientes. Según el jefe de bomberos de Washington, John Donnelly, las autoridades están pasando de una operación de rescate a una de recuperación de cuerpos.

Las aeronaves cayeron en las gélidas aguas del río Potomac después del choque, lo que redujo las posibilidades de supervivencia debido a las bajas temperaturas del agua. Con un saldo potencial de 67 muertos, este desastre es el peor en Estados Unidos en más de una década, el más grave desde el accidente de Colgan Air en 2009 en Nueva York.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) confirmó que el avión era un Bombardier operado por una subsidiaria de American Airlines, mientras que el helicóptero, un Black Hawk, realizaba un vuelo de entrenamiento con tres militares a bordo. Según se informó, los controladores aéreos intentaron advertir al helicóptero del riesgo de colisión, pero la comunicación se cortó antes de que se produjera el choque.

A pesar de la tragedia, Shishkova y Naumov, figuras emblemáticas del patinaje artístico, se habían retirado de las pistas para dedicarse a la entrenación. Vivían en Estados Unidos, donde continuaron su legado en el deporte. Su hijo, Maxim Naumov (24 años), fue formado por ellos, pero no estaba a bordo del vuelo, ya que había viajado días antes. A pesar de no obtener medallas olímpicas, fueron clave en la década de 1990 y se destacaron en competiciones internacionales, siendo entrenados por Nikolai y Lyudmila Velikov.

A lo largo de la historia, varias tragedias aéreas han conmocionado al mundo del deporte, dejando una huella profunda en la memoria colectiva. Uno de los incidentes más impactantes ocurrió el 6 de febrero de 1958, cuando el avión de la Manchester United de fútbol se estrelló en Múnich, Alemania, después de intentar despegar en condiciones de nieve y mal tiempo. Ocho jugadores del equipo, conocidos como los “Busby Babes”, perdieron la vida, junto a varios miembros del cuerpo técnico y periodistas. Este desastre fue un golpe devastador para el fútbol inglés.

Otro trágico accidente aéreo involucró a la selección de Uruguay de rugby en 1972. El vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en los Andes, dejando a los sobrevivientes en condiciones extremas. Después de varios días sin ser rescatados, algunos jugadores decidieron recurrir al canibalismo para sobrevivir. Esta tragedia fue el centro del famoso libro y película "¡Viven!".

Más recientemente, en 2016, el mundo del fútbol lloró la pérdida de la Chapecoense, un equipo brasileño que viajaba a Medellín, Colombia, para disputar la final de la Copa Sudamericana. El avión sufrió una falla eléctrica y se estrelló, matando a 71 personas, incluidos 19 jugadores del equipo.

Estas tragedias no solo afectaron a los deportistas involucrados, sino que también dejaron un vacío emocional en sus respectivos países y comunidades deportivas, recordándonos la fragilidad de la vida humana, incluso para los más fuertes y valientes.