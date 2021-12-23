Andy Murray recibe una invitación para el Abierto de Australia

El antiguo número 1 del mundo, el británico Andy Murray, recibió una invitación para participar en el Abierto de Australia, primer torneo de Grand Slam del año (17-30 de enero), según anunció este jueves el director del torneo, Craig Tiley.

"Andy es conocido por su espíritu de competición, su pasión y su amor al juego, y estoy feliz de recibirlo una vez más en Melbourne en enero", explicó Tiley en la cuenta de Twitter del Abierto de Australia.

"Estoy muy impaciente por volver a disputar el Abierto de Australia y doy las gracias a Craig y a su equipo por la oportunidad. Viví grandes momentos en Australia jugando ante un público increíble y estoy impaciente por volver a poner los pies en la pista de Melbourne Park", confesó por su parte Murray.

El tenista escocés de 34 años nunca conquistó el Abierto de Australia, pero disputó cinco finales en Melbourne (2008, 2010, 2011, 2015 y 2016).

Ganador de tres títulos de Grand Slam en su carrera, el que fuera número 1 del mundo en 2016 sufre diversos problemas en la cadera desde 2017.

Actualmente ocupa el puesto 134 en la clasificación ATP.

El pasado mes de agosto participó en el US Open gracias a una "wild card".